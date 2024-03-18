https://ria.ru/20240318/nablyudateli-1933936056.html

Слуцкий высказался о работе международных наблюдателей на выборах

Слуцкий высказался о работе международных наблюдателей на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Слуцкий высказался о работе международных наблюдателей на выборах

Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что международные наблюдатели на выборах президента РФ продолжают работу, количество претензий к... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:07

2024-03-18T11:07

2024-03-18T11:07

выборы президента россии — 2024

леонид слуцкий (политик)

политика

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что международные наблюдатели на выборах президента РФ продолжают работу, количество претензий к выборам, по его мнению, будет стремиться к нулю. "Международные наблюдатели работу продолжают и сегодня в течение дня, я думаю, и официальные делегации и индивидуальные наблюдатели выскажутся, и, если хотите мое мнение, думаю, что количество претензий... будет стремиться к нулю", - сказал он на пресс-конференции " ЛДПР об итогах единого дня голосования на выборах президента РФ 2024". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

леонид слуцкий (политик), политика, россия