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Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно
Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что украинские войска бездумно атакуют, попадая в "мясорубку", которая выгодна... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:13
2024-03-18T00:13
2024-03-18T00:37
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что украинские войска бездумно атакуют, попадая в "мясорубку", которая выгодна России."Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает. Потому они бездумно атакуют, это такая "мясорубка" для них. Ну что ж, нам это даже выгодно, пусть постараются. Значит, меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения вести боевые действия", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Выборы, Владимир Путин