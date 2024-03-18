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Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно

Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно

Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что украинские войска бездумно атакуют, попадая в "мясорубку", которая выгодна... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:13

2024-03-18T00:13

2024-03-18T00:37

выборы президента россии — 2024

выборы

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что украинские войска бездумно атакуют, попадая в "мясорубку", которая выгодна России."Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает. Потому они бездумно атакуют, это такая "мясорубка" для них. Ну что ж, нам это даже выгодно, пусть постараются. Значит, меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения вести боевые действия", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

выборы, владимир путин