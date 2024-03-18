Рейтинг@Mail.ru
Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:13 18.03.2024 (обновлено: 00:37 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/myasorubka-1933847319.html
Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно
Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно
Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что украинские войска бездумно атакуют, попадая в "мясорубку", которая выгодна... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:13
2024-03-18T00:37
выборы президента россии — 2024
выборы
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846986_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_8f0869fa921f5c20c84eef3ce3646ca0.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что украинские войска бездумно атакуют, попадая в "мясорубку", которая выгодна России."Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает. Потому они бездумно атакуют, это такая "мясорубка" для них. Ну что ж, нам это даже выгодно, пусть постараются. Значит, меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения вести боевые действия", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Анна Гаврилова
Анна Гаврилова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846986_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7503e6c485d514bb2402e8169114da1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Выборы, Владимир Путин

Путин: если противнику нравится "мясорубка", нам это даже выгодно

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что украинские войска бездумно атакуют, попадая в "мясорубку", которая выгодна России.
«
"Если им так нравится, то в принципе нас это устраивает. Потому они бездумно атакуют, это такая "мясорубка" для них. Ну что ж, нам это даже выгодно, пусть постараются. Значит, меньше будет личного состава, с которым придется на других участках линии соприкосновения вести боевые действия", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов в своем избирательном штабе.
 
Выборы президента России — 2024ВыборыВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала