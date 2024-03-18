https://ria.ru/20240318/moskva-1934040300.html

Часть выходов со станции метро "Охотный ряд" в Москве перекрыли

Часть выходов со станции метро "Охотный ряд" в Москве перекрыли - РИА Новости, 18.03.2024

Часть выходов со станции метро "Охотный ряд" в Москве перекрыли

Часть выходов со станции метро "Охотный ряд" в центре Москвы перекрыты из-за предстоящего концерта, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:52

2024-03-18T15:52

2024-03-18T15:52

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москва

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республика крым

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Часть выходов со станции метро "Охотный ряд" в центре Москвы перекрыты из-за предстоящего концерта, передает корреспондент РИА Новости. Часть выходов со станции метро "Охотный ряд" в центре Москвы перекрыты из-за предстоящего концерта, в частности закрыт проход из метро в торговый центр. "Для прохода на концерт пользуйтесь выходом номер 4", - объявляют по громкой связи. На самой станции нет большого потока людей, однако из вагонов выходит довольно много пассажиров. На платформе звучит объявление о том, что все встречи и ожидания должны быть на улице. Мероприятие, посвященное 10-летию возвращения Крыма в РФ, пройдет на Красной площади в Москве. Ранее отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России сообщил, что 16 и 17 марта в связи с проведением мероприятий допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240318/krym-1934025173.html

https://ria.ru/20240318/krym-1934008867.html

https://ria.ru/20240318/krym-1933972940.html

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москва

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, общество, республика крым