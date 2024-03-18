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В Москве после зимы промоют инженерные сооружения - РИА Новости, 18.03.2024
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09:33 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/moskva-1933909773.html
В Москве после зимы промоют инженерные сооружения
В Москве после зимы промоют инженерные сооружения - РИА Новости, 18.03.2024
В Москве после зимы промоют инженерные сооружения
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к промывке около 2 тысяч инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:33
2024-03-18T09:33
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к промывке около 2 тысяч инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости будет выполнена локальная окраска. "Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил Бирюков. Он добавил, что коммунальные службы промоют дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений будут задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
https://ria.ru/20240316/vodokhranilischa-1933484426.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
В Москве после зимы промоют инженерные сооружения

Бирюков: в Москве после зимы промоют около двух тысяч инженерных сооружений

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяПромывка причала Большого Каменного моста
Промывка причала Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Промывка причала Большого Каменного моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к промывке около 2 тысяч инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - уточнил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости будет выполнена локальная окраска.
"Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил Бирюков.
Он добавил, что коммунальные службы промоют дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений будут задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.
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