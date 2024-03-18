https://ria.ru/20240318/moskva-1933909773.html

В Москве после зимы промоют инженерные сооружения

В Москве после зимы промоют инженерные сооружения - РИА Новости, 18.03.2024

В Москве после зимы промоют инженерные сооружения

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к промывке около 2 тысяч инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:33

2024-03-18T09:33

2024-03-18T09:33

общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к промывке около 2 тысяч инженерных сооружений после осенне-зимнего периода, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Стартовали масштабные работы по промывке инженерных сооружений. В общей сложности до конца апреля приведем в порядок около 2 тысяч объектов - мосты, тоннели, подземные и надземные пешеходные переходы, набережные, причалы, фонтаны и памятники", - уточнил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что работы включают в себя очистку и промывку конструктивных элементов, бетонных, металлических и стеклянных поверхностей, перильных ограждений, лестничных сходов, при необходимости будет выполнена локальная окраска. "Каждое сооружение промывают по специальной технологии с применением нейтральных растворов, которые не повреждают поверхности. Особое внимание уделяется мелким деталям памятников и фонтанов, которые очищают вручную. Для промывки тоннелей и мостов применяют щелочные растворы", - пояснил Бирюков. Он добавил, что коммунальные службы промоют дорожные знаки, информационные щиты, домовые указатели, буферы безопасности, шумозащитные экраны, барьерные и пешеходные ограждения. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в работах по промывке инженерных сооружений будут задействованы около 2 тысяч рабочих и свыше 250 единиц техники, в том числе автовышки, поливомоечные и тоннелемоечные машины.

https://ria.ru/20240316/vodokhranilischa-1933484426.html

https://ria.ru/20240314/moskva-1932866194.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы