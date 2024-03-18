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Монетный двор Британии выпустил монету с "Соколом тысячелетия" - РИА Новости, 18.03.2024
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Культура
 
20:08 18.03.2024
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Монетный двор Британии выпустил монету с "Соколом тысячелетия"
Монетный двор Британии выпустил монету с "Соколом тысячелетия" - РИА Новости, 18.03.2024
Монетный двор Британии выпустил монету с "Соколом тысячелетия"
Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением космического корабля "Сокол тысячелетия", пилотом которого был один из главных героев... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:08
2024-03-18T20:08
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением космического корабля "Сокол тысячелетия", пилотом которого был один из главных героев серии фильмов "Звездные войны" Хан Соло. "Сокол тысячелетия" сегодня (18 марта) совершил посадку на официальную британскую монету, Королевский монетный двор представил последние коллекционные монеты и слитки по "Звездным войнам", - говорится в сообщении на сайте монетного двора. Новая серия посвящена культовым кораблям из серии фильмов: в частности будут выпущены монеты с изображениями истребителей галактической империи и повстанческого альянса, а также второй "Звезды Смерти".
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Монетный двор Британии выпустил монету с "Соколом тысячелетия"

Монетный двор Британии выпустил монету с изображением "Сокола тысячелетия"

© Фото : The Royal Mint/XМонета с изображением космического корабля "Сокол тысячелетия", выпущенная королевским монетным двором Великобритании
Монета с изображением космического корабля Сокол тысячелетия, выпущенная королевским монетным двором Великобритании - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : The Royal Mint/X
Монета с изображением космического корабля "Сокол тысячелетия", выпущенная королевским монетным двором Великобритании
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением космического корабля "Сокол тысячелетия", пилотом которого был один из главных героев серии фильмов "Звездные войны" Хан Соло.
«
"Сокол тысячелетия" сегодня (18 марта) совершил посадку на официальную британскую монету, Королевский монетный двор представил последние коллекционные монеты и слитки по "Звездным войнам", - говорится в сообщении на сайте монетного двора.
Новая серия посвящена культовым кораблям из серии фильмов: в частности будут выпущены монеты с изображениями истребителей галактической империи и повстанческого альянса, а также второй "Звезды Смерти".

"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии, в 2017 года – восьмой, а в 2019 – последний, девятый фильм.

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