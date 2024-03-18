Монетный двор Британии выпустил монету с "Соколом тысячелетия"
Монетный двор Британии выпустил монету с изображением "Сокола тысячелетия"
© Фото : The Royal Mint/XМонета с изображением космического корабля "Сокол тысячелетия", выпущенная королевским монетным двором Великобритании
© Фото : The Royal Mint/X
Монета с изображением космического корабля "Сокол тысячелетия", выпущенная королевским монетным двором Великобритании
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением космического корабля "Сокол тысячелетия", пилотом которого был один из главных героев серии фильмов "Звездные войны" Хан Соло.
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"Сокол тысячелетия" сегодня (18 марта) совершил посадку на официальную британскую монету, Королевский монетный двор представил последние коллекционные монеты и слитки по "Звездным войнам", - говорится в сообщении на сайте монетного двора.
Новая серия посвящена культовым кораблям из серии фильмов: в частности будут выпущены монеты с изображениями истребителей галактической империи и повстанческого альянса, а также второй "Звезды Смерти".
"Звездные войны" были придуманы Джорджем Лукасом в начале 1970-х годов. Шесть эпизодов (первая и вторая трилогии по три серии) киносаги вышли в 1977, 1980, 1983, 1999, 2002 и 2005 годах. В октябре 2012 года Лукас продал Lucasfilm за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. Затем стало известно, что Disney задумывает продолжение "Звездных войн". В 2015 году вышел седьмой эпизод кинофраншизы — начало третьей трилогии, в 2017 года – восьмой, а в 2019 – последний, девятый фильм.