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Монетный двор Британии выпустил монету с "Соколом тысячелетия"

Монетный двор Британии выпустил монету с "Соколом тысячелетия" - РИА Новости, 18.03.2024

Монетный двор Британии выпустил монету с "Соколом тысячелетия"

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением космического корабля "Сокол тысячелетия", пилотом которого был один из главных героев... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:08

2024-03-18T20:08

2024-03-18T20:08

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Королевский монетный двор Великобритании выпустил монету с изображением космического корабля "Сокол тысячелетия", пилотом которого был один из главных героев серии фильмов "Звездные войны" Хан Соло. "Сокол тысячелетия" сегодня (18 марта) совершил посадку на официальную британскую монету, Королевский монетный двор представил последние коллекционные монеты и слитки по "Звездным войнам", - говорится в сообщении на сайте монетного двора. Новая серия посвящена культовым кораблям из серии фильмов: в частности будут выпущены монеты с изображениями истребителей галактической империи и повстанческого альянса, а также второй "Звезды Смерти".

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великобритания, лондон