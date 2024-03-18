https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934102445.html

Шор рассказал, почему Санду не назначает Гуцул членом правительства

Шор рассказал, почему Санду не назначает Гуцул членом правительства - РИА Новости, 18.03.2024

Шор рассказал, почему Санду не назначает Гуцул членом правительства

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор считает, что президент республики Майя Санду не подписывает указ о назначении членом правительства главы Гагаузии... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T20:03

2024-03-18T20:03

2024-03-18T20:03

гагаузия

россия

молдавия

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КИШИНЕВ, 18 мар – РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор считает, что президент республики Майя Санду не подписывает указ о назначении членом правительства главы Гагаузии Евгении Гуцул, так как не простила руководителю региона ее выбор в пользу налаживания добрососедских отношений с Россией. Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которую поддерживала партия "Шор". Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив ее в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Молдавии до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства республики, хотя этого требует законодательство страны, а в понедельник заявила, что отказывается подписывать указ, поскольку Гуцул "работает на ГАГАУЗИЯ * ШОР *преступную группировку "Шор", а не на жителей автономии" и "делает заявления против собственного государства". "Санду лицемерит, когда комментирует свой отказ назначить Евгению Гуцул членом правительства страны. Санду вновь бездоказательно обвиняет башкана в связях с якобы "преступной группировкой", игнорируя волю граждан Гагаузии. Хотя понятно, что выбор в пользу развития автономии и налаживания добрососедских отношений с Москвой Майя не простит. А слово "закон" для нее ничего не значит", - написал Шор в своем Telegram-канале. Восьмого марта глава Гагаузии вернулась из России, где с 1 марта находилась с рабочим визитом. В РФ у нее прошли встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

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