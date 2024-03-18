https://ria.ru/20240318/moldaviya-1934055842.html
Президент Молдавии призвала уважать итоги референдума о вступлении в ЕС
Президент Молдавии призвала уважать итоги референдума о вступлении в ЕС - РИА Новости, 18.03.2024
Президент Молдавии призвала уважать итоги референдума о вступлении в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду призвала политический класс республики уважать итоги будущего референдума о вступлении республики в ЕС. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:37
2024-03-18T16:37
2024-03-18T16:37
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молдавия
украина
киев
майя санду
евросоюз
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КИШИНЕВ, 18 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала политический класс республики уважать итоги будущего референдума о вступлении республики в ЕС. "Осенний референдум определит наше настоящее и будущее на десятилетия вперед. Как только цель европейской интеграции будет записана в конституции, весь политический класс страны будет обязан ее уважать", - заявила Санду на пресс-конференции. Глава республики сообщила о проведении консультаций с политическими партиями и с гражданским обществом по вопросу проведения референдума. Также Санду отметила, что запущен сайт в поддержку референдума о евроинтеграции. "На сайте будут развенчивать мифы и фейки о Европейском союзе, запущенные противниками вступления в ЕС", - добавила она. Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
https://ria.ru/20240210/moldaviya-1926601917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, киев, майя санду, евросоюз
В мире, Молдавия, Украина, Киев, Майя Санду, Евросоюз
Президент Молдавии призвала уважать итоги референдума о вступлении в ЕС
Санду призвала политиков уважать итоги будущего референдума о вступлении в ЕС
КИШИНЕВ, 18 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду призвала политический класс республики уважать итоги будущего референдума о вступлении республики в ЕС.
"Осенний референдум определит наше настоящее и будущее на десятилетия вперед. Как только цель европейской интеграции будет записана в конституции, весь политический класс страны будет обязан ее уважать", - заявила Санду на пресс-конференции.
В Молдавии призвали бойкотировать референдум Санду о членстве в ЕС
Глава республики сообщила о проведении консультаций с политическими партиями и с гражданским обществом по вопросу проведения референдума. Также Санду отметила, что запущен сайт в поддержку референдума о евроинтеграции. "На сайте будут развенчивать мифы и фейки о Европейском союзе, запущенные противниками вступления в ЕС", - добавила она.
Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. В январе правящее парламентское большинство проголосовало за новые поправки в кодекс, предусматривающие перенос срока назначения даты выборов с 90 до 60 дней.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной
и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев
и Кишинев
в их противостоянии с Москвой
.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель
. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция
находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония
- кандидат с 2005 года, Черногория
- с 2010 года, Сербия
- с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия
- это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.
В Молдавии объяснили, зачем Санду нужен референдум по членству в Евросоюзе