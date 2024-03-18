https://ria.ru/20240318/mladenets-1934015216.html

В новой Москве нашли тело младенца на насосной станции

В новой Москве нашли тело младенца на насосной станции - РИА Новости, 18.03.2024

В новой Москве нашли тело младенца на насосной станции

Тело новорожденного обнаружили при проведении ремонта на насосной станции в новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:35

2024-03-18T14:35

2024-03-18T14:35

москва

происшествия

новомосковский административный округ

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Тело новорожденного обнаружили при проведении ремонта на насосной станции в новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "На улице Солнечная в новой Москве при проведении работ на насосной стации обнаружено тело новорожденного младенца. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240314/telo-1932933250.html

москва

новомосковский административный округ

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москва, происшествия, новомосковский административный округ