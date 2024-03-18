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В новой Москве нашли тело младенца на насосной станции
В новой Москве нашли тело младенца на насосной станции - РИА Новости, 18.03.2024
В новой Москве нашли тело младенца на насосной станции
Тело новорожденного обнаружили при проведении ремонта на насосной станции в новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:35
2024-03-18T14:35
2024-03-18T14:35
москва
происшествия
новомосковский административный округ
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Тело новорожденного обнаружили при проведении ремонта на насосной станции в новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "На улице Солнечная в новой Москве при проведении работ на насосной стации обнаружено тело новорожденного младенца. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуальных решений по данному факту, в том числе о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240314/telo-1932933250.html
москва
новомосковский административный округ
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москва, происшествия, новомосковский административный округ
Москва, Происшествия, Новомосковский административный округ
В новой Москве нашли тело младенца на насосной станции
Прокуратура: в новой Москве обнаружили тело младенца на насосной станции