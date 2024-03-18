https://ria.ru/20240318/mishustin-1934058735.html
Мишустин призвал выполнить все поручения Путина в полном объеме
Мишустин призвал выполнить все поручения Путина в полном объеме - РИА Новости, 18.03.2024
Мишустин призвал выполнить все поручения Путина в полном объеме
Все поручения президента России Владимира Путина должны быть выполнены полностью и в срок, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:44
2024-03-18T16:44
2024-03-18T17:43
политика
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михаил мишустин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Все поручения президента России Владимира Путина должны быть выполнены полностью и в срок, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Хочу обратить ваше внимание: все поручения президента должны быть выполнены полностью и в срок", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.Он отметил, что приоритет нужно отдавать в первую очередь тем инициативам, которые президент озвучил в послании Федеральному собранию. Это реализация нацпроекта "Семья", запуск программы по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, возведение спортивных сооружений, ремонт и строительство детсадов и школ.Предстоит работа по реализации и других предложений президента, добавил премьер, - это подготовка к запуску нацпроектов "Молодежь России", "Кадры", "Экономика данных", создание и отработка новой модели оплаты труда бюджетников, подготовка решений по укреплению технологического суверенитета, обновление транспортной инфраструктуры."Все эти шаги предстоит увязать в единую систему с действующими национальными проектами и государственными программами", - заявил Мишустин.
https://ria.ru/20240312/mishustin-1932535235.html
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политика, россия, владимир путин, михаил мишустин
Политика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин
Мишустин призвал выполнить все поручения Путина в полном объеме
Мишустин: все поручения Путина должны быть выполнены полностью и в срок
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Все поручения президента России Владимира Путина должны быть выполнены полностью и в срок, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Хочу обратить ваше внимание: все поручения президента должны быть выполнены полностью и в срок", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он отметил, что приоритет нужно отдавать в первую очередь тем инициативам, которые президент озвучил в послании Федеральному собранию. Это реализация нацпроекта "Семья", запуск программы по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, возведение спортивных сооружений, ремонт и строительство детсадов и школ.
Предстоит работа по реализации и других предложений президента, добавил премьер, - это подготовка к запуску нацпроектов "Молодежь России", "Кадры", "Экономика данных", создание и отработка новой модели оплаты труда бюджетников, подготовка решений по укреплению технологического суверенитета, обновление транспортной инфраструктуры.
"Все эти шаги предстоит увязать в единую систему с действующими национальными проектами и государственными программами", - заявил Мишустин.
Мишустин рассказал о достижении запланированных параметров нацпроектов