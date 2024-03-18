https://ria.ru/20240318/mirnoe-1933963909.html

Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное

Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное - РИА Новости, 18.03.2024

Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что освобождение села Мирное в Запорожской области имеет... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:14

2024-03-18T12:14

2024-03-18T12:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

владимир рогов

безопасность

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что освобождение села Мирное в Запорожской области имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки "Восток" освободили Мирное в Запорожской области. "Освобождение села Мирное имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии, а также занятия высот, которые находятся рядом", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф