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Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное - РИА Новости, 18.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/mirnoe-1933963909.html
Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное
Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное - РИА Новости, 18.03.2024
Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что освобождение села Мирное в Запорожской области имеет... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:14
2024-03-18T12:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что освобождение села Мирное в Запорожской области имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки "Восток" освободили Мирное в Запорожской области. "Освобождение села Мирное имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии, а также занятия высот, которые находятся рядом", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное

Рогов: освобождение Мирного имеет важное значение для продвижения ВС России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание на огневой позиции на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что освобождение села Мирное в Запорожской области имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии.
В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки "Восток" освободили Мирное в Запорожской области.
"Освобождение села Мирное имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии, а также занятия высот, которые находятся рядом", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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