https://ria.ru/20240318/mirnoe-1933963909.html
Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное
Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное - РИА Новости, 18.03.2024
Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное
Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что освобождение села Мирное в Запорожской области имеет... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:14
2024-03-18T12:14
2024-03-18T12:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
безопасность
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявил РИА Новости, что освобождение села Мирное в Запорожской области имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии. В воскресенье Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие группировки "Восток" освободили Мирное в Запорожской области. "Освобождение села Мирное имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения российской армии, а также занятия высот, которые находятся рядом", - сказал Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, россия, владимир рогов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Рогов заявил о важности освобождения запорожского села Мирное
Рогов: освобождение Мирного имеет важное значение для продвижения ВС России