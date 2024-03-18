https://ria.ru/20240318/mikroskop-1933938673.html

Созданный в столице зондовый микроскоп показал отсутствие пыли в космосе

Созданный в столице зондовый микроскоп показал отсутствие пыли в космосе - РИА Новости, 18.03.2024

Созданный в столице зондовый микроскоп показал отсутствие пыли в космосе

Разработанный в Москве космический зондовый микроскоп "СММ-2000" прислал результативный кадр со спутника "Нанозонд-1", который показал отсутствие пыли в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:13

2024-03-18T11:13

2024-03-18T11:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Разработанный в Москве космический зондовый микроскоп "СММ-2000" прислал результативный кадр со спутника "Нанозонд-1", который показал отсутствие пыли в космосе, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.Микроскоп был выведен на орбиту летом прошлого года. Снимок, присланный столичной разработкой, доказал, что на высоте около 550 километров над уровнем моря нет пыли в космосе. Данный микроскоп создали специалисты НИУ МИЭТ и компании ОЭЗ "Технополис Москва" "Завод ПРОТОН".По словам Овчинского, на территории столицы ведут свою деятельность примерно 30 крупных и средних научно-производственных предприятий, которые заняты в сфере ракетно-космической промышленности. Специалисты этих организаций занимаются выпуском ракет, а также создают детали и электронику. Кроме того, они производят еду и одежду для космонавтов."В ОЭЗ "Технополис Москва" более 15 компаний выпускают продукцию для космической индустрии, некоторые изделия полностью создаются из отечественных компонентов", - подчеркнул Овчинский, слова которого цитируют в ДИПП.Он привел в пример компанию-резидента "Завод Протон". Данная организация работает с заказами на выпуск десятков уникальных научных приборов. Некоторая продукция этой компании является единственной в мире. Например, космический микроскоп "СММ-2000". При разработке этой продукции специалисты использовали многолетний опыт конструирования зондовых микроскопов различного назначения опорного института ОЭЗ Москвы – НИУ МИЭТ.Разработанный в столице зонд предназначен для решения практически неразрешимой иными способами задачи – "ловить" пыль, а также заниматься анализированием и содержанием на околоземных орбитах.В настоящий момент около Земли летают большое количество спутников, часть из них уже неуправляемые, другие сталкиваются. Из-за этого на орбитах образуются опасные облака быстро летящей пыли. Обладание информации об этой пыли очень важно. Это нужно в том числе для создания устойчивых к космическому мусору летательных аппаратов и техники.Как рассказал начальник научной лаборатории МИЭТ и отделаприборостроения "Завода Протон", автор идеи космического зондового микроскопа Борис Логинов, в конце прошлого года был получен кадр, который был сделан как результат шестимесячного наблюдения. Результативный кадр дал информацию, что на высотах около 550 километров над уровнем моря в космосе нет пыли. Получается, что он абсолютно чистый.В пресс-службе добавили, что подавляющее число компаний ОЭЗ "Технополис Москва", которые заняты в космической сфере, находятся на площадках в Зеленограде. Именно эти площадки считаются родоначальниками космического направления микроэлектроники. Эти предприятия обеспечивают космическую отрасль России собственными изобретениями. Чтобы работа велась более объективно, возводят новые производственные площади, которые обеспечены современной инфраструктурой.Как сообщил гендиректор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев, в настоящий момент на площадке "МИЭТ" – одной из старейших в ОЭЗ "Технополис Москва" – введен в эксплуатацию первый корпус инновационного центра электроники. Его общая площадь составляет 5,5 тысячи "квадратов"."Оборудованные цеха обеспечат в том числе разработчиков НИУ МИЭТ и "Завода ПРОТОН" экспериментальной и производственной базой, где будут разрабатывать и внедрять технологии в области информационно-управляющих, связных, локационных и биомедицинских систем", - подчеркнул Дегтев.Он добавил, что в начале текущего года в планах сдача в эксплуатацию второго инновационного центра. Речь идет об 11-этажном здании, чья площадь составит свыше 20 тысяч "квадратов". Новый корпус обеспечит работой свыше тысячи горожан.Ранее Овчинский сообщил, что московский завод "Спецкабель", имеющий статус промышленного комплекса, за прошлый год выпустил более 15 тысяч соединителей, переходов и кабельных сборок, которые применяются при производстве воздушных судов, космических аппаратов, БПЛА и другой техники.

https://ria.ru/20240318/kabeli-1933822296.html

https://ria.ru/20240312/moskva-1932441446.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, москва