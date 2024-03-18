https://ria.ru/20240318/middlton-1933892932.html

Захарова ответила на заявление Шаппса о выборах в России

Захарова ответила на заявление Шаппса о выборах в России - РИА Новости, 18.03.2024

Захарова ответила на заявление Шаппса о выборах в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на высказывания министра обороны Британии Гранта Шаппса о "сворованных... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T06:39

2024-03-18T06:39

2024-03-18T06:39

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

великобритания

кейт миддлтон

мария захарова

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала в Telegram-канале на высказывания министра обороны Британии Гранта Шаппса о "сворованных выборах", посоветовав ему заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.Дипломат привела высказывание Шаппса, заявившего, что выборы в России якобы "своровали", но "Украину не украдут".Комментируя данное высказывание, Захарова, заметила, что "мы у них ничего не крали". "Мы своего им не отдали. Вот и бесятся", - добавила она."Привыкли же все у всех отбирать по праву "исключительности", - отметила официальный представитель МИД.Она задалась вопросом: "Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась?". "Ищите, Шаппс", - посоветовала Захарова британскому министру.Итоги выборовВ воскресенье в России завершились трехдневные выборы президента. Согласно данным ЦИК после обработки 99,01% протоколов, Владимир Путин набирает 87,33% голосовУ кандидата от КПРФ Николая Харитонова 4,31% голосов, у Владислава Даванкова ("Новые люди") — 3,79%, Леонида Слуцкого (ЛПДР) — 3,19%.Общая явка, по данным на 20:37 мск воскресенья, составила 74,22%.Предварительный результат Путина — рекордный в истории современной России. В 2018 году он набрал на президентских выборах 76,69%, в 2012-м — 63,6%. Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. В 2004 и 2000 годах Путин лидировал с 71,31% и 52,9% соответственно. В 1996 году Борис Ельцин победил во втором туре с результатом 53,82%."Исчезновение" Кейт МиддлтонС декабря прошлого года жена принца Уильяма Кейт Миддлтон почти не появляется на публике. В январе было объявлено, что она перенесла операцию на брюшной полости. Хотя госпитализация была плановой, причины не уточнялись, что спровоцировало спекуляции вплоть до предположений об онкологии — она так и не вернулась в публичное пространство. Официальные источники заявили, что Миддлтон не появится на людях до Пасхи.Десятого марта, когда в Великобритании отмечают День матери, на странице супружеской четы в соцсети Х появился снимок, запечатлевший Кейт с ее тремя детьми: дочерью Шарлоттой и сыновьями Луи и Джорджем.Снимок спровоцировал новый скандал. Агентство Associated Press выявило, что "источник манипулировал изображением". После этого ведущие мировые новостные агентства отозвали снимок.

https://ria.ru/20240318/antonov-1933886381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, великобритания, кейт миддлтон, мария захарова, владимир путин