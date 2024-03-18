https://ria.ru/20240318/megafon-1934090665.html

"Мегафон" сообщил о трудностях с доступом к Сети у абонентов

"Мегафон" сообщил о трудностях с доступом к Сети у абонентов - РИА Новости, 18.03.2024

"Мегафон" сообщил о трудностях с доступом к Сети у абонентов

Ряд абонентов "Мегафона" испытывают трудности с доступом к сети при использовании проводного интернета, оператор устраняет техническую неполадку, сообщили РИА... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:11

2024-03-18T19:11

2024-03-18T19:17

мегафон

технологии

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Ряд абонентов "Мегафона" испытывают трудности с доступом к сети при использовании проводного интернета, оператор устраняет техническую неполадку, сообщили РИА Новости в компании."У ряда абонентов проводного интернета могут наблюдаться временные трудности с доступом к сети. В настоящее время наши специалисты занимаются устранением технической неполадки", - сообщили в компании, добавив, что речь идет о небольшой части абонентов в интернете.Ранее россияне стали сообщать о сбое в работе оператора. Так, по данным сервиса "Сбой.рф", на 19.08 мск наблюдается 2,4 тысячи жалоб.

https://ria.ru/20240313/set-1932329622.html

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2024

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мегафон, технологии