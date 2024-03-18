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Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России
Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что мечтал о сильной и независимой РФ, и выразил надежду, что результаты... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:20
2024-03-18T00:20
2024-03-18T00:47
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что мечтал о сильной и независимой РФ, и выразил надежду, что результаты выборов позволят добиваться этого вместе с российским народом."Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба в ответ на вопрос, являются ли предварительные результаты выборов президента этого года тем, о чем он мечтал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России
Путин: итоги выборов позволят добиться мечты о сильной независимой России