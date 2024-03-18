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Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:20 18.03.2024 (обновлено: 00:47 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/mechta-1933848470.html
Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России
Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России - РИА Новости, 18.03.2024
Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что мечтал о сильной и независимой РФ, и выразил надежду, что результаты... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:20
2024-03-18T00:47
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что мечтал о сильной и независимой РФ, и выразил надежду, что результаты выборов позволят добиваться этого вместе с российским народом."Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба в ответ на вопрос, являются ли предварительные результаты выборов президента этого года тем, о чем он мечтал.
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россия, владимир путин, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России

Путин: итоги выборов позволят добиться мечты о сильной независимой России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что мечтал о сильной и независимой РФ, и выразил надежду, что результаты выборов позволят добиваться этого вместе с российским народом.
«
"Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба в ответ на вопрос, являются ли предварительные результаты выборов президента этого года тем, о чем он мечтал.
 
Выборы президента России — 2024РоссияВладимир ПутинПолитика
 
 
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