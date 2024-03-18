https://ria.ru/20240318/mechta-1933848470.html

Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России

Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России - РИА Новости, 18.03.2024

Путин заявил, что итоги выборов позволят добиться мечты о сильной России

Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что мечтал о сильной и независимой РФ, и выразил надежду, что результаты... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:20

2024-03-18T00:20

2024-03-18T00:47

выборы президента россии — 2024

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин заявил, что мечтал о сильной и независимой РФ, и выразил надежду, что результаты выборов позволят добиваться этого вместе с российским народом."Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба в ответ на вопрос, являются ли предварительные результаты выборов президента этого года тем, о чем он мечтал.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, владимир путин, политика