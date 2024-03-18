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Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:57 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/matvienko-1933956924.html
Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей
Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей - РИА Новости, 18.03.2024
Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей
Международные наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на президентских выборах в РФ, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:57
2024-03-18T11:57
выборы президента россии — 2024
политика
россия
валентина матвиенко
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Международные наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на президентских выборах в РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "За выборами наблюдали более тысячи международных наблюдателей, огромное количество наших наблюдателей от различных партий, которые подтвердили, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не отмечено", - сказала политик журналистам. Кроме того, количество жалоб существенно меньше, чем на других прошедших выборах, добавила она. Матвиенко отметила большую работу ЦИК РФ и избиркомов в регионах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, валентина матвиенко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей

Матвиенко: наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на итог выборов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подсчет голосов на выборах президента РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Международные наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на президентских выборах в РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"За выборами наблюдали более тысячи международных наблюдателей, огромное количество наших наблюдателей от различных партий, которые подтвердили, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не отмечено", - сказала политик журналистам.
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Кроме того, количество жалоб существенно меньше, чем на других прошедших выборах, добавила она. Матвиенко отметила большую работу ЦИК РФ и избиркомов в регионах.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВалентина МатвиенкоЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФ
 
 
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