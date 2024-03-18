https://ria.ru/20240318/matvienko-1933956924.html

Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей

Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей - РИА Новости, 18.03.2024

Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей

Международные наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на президентских выборах в РФ, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:57

2024-03-18T11:57

2024-03-18T11:57

выборы президента россии — 2024

политика

россия

валентина матвиенко

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Международные наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на президентских выборах в РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "За выборами наблюдали более тысячи международных наблюдателей, огромное количество наших наблюдателей от различных партий, которые подтвердили, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не отмечено", - сказала политик журналистам. Кроме того, количество жалоб существенно меньше, чем на других прошедших выборах, добавила она. Матвиенко отметила большую работу ЦИК РФ и избиркомов в регионах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, валентина матвиенко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф