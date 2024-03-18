https://ria.ru/20240318/matvienko-1933956924.html
Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей
Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей - РИА Новости, 18.03.2024
Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей
Международные наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на президентских выборах в РФ, заявила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:57
2024-03-18T11:57
2024-03-18T11:57
выборы президента россии — 2024
политика
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валентина матвиенко
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Международные наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на президентских выборах в РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "За выборами наблюдали более тысячи международных наблюдателей, огромное количество наших наблюдателей от различных партий, которые подтвердили, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не отмечено", - сказала политик журналистам. Кроме того, количество жалоб существенно меньше, чем на других прошедших выборах, добавила она. Матвиенко отметила большую работу ЦИК РФ и избиркомов в регионах. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, валентина матвиенко, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ
Матвиенко рассказала о работе зарубежных наблюдателей
Матвиенко: наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на итог выборов
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Международные наблюдатели не выявили нарушений, способных повлиять на итоги голосования на президентских выборах в РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"За выборами наблюдали более тысячи международных наблюдателей, огромное количество наших наблюдателей от различных партий, которые подтвердили, что никаких серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не отмечено", - сказала политик журналистам.
Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи
Кроме того, количество жалоб существенно меньше, чем на других прошедших выборах, добавила она. Матвиенко отметила большую работу ЦИК РФ и избиркомов в регионах.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.