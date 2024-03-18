В России выборы прошли прозрачно и демократично, заявила Матвиенко

Матвиенко: выборы в России состоялись, прошли демократично, прозрачно
"Выборы состоялись, прошли очень достойно", - сказала спикер журналистам. По ее словам, действующий президент Владимир Путин при небывало высокой явке избирателей одержал мощную, убедительную победу, получил от россиян "реально легитимный мандат на продолжение своего курса". Учитывая результаты голосования, по мнению Матвиенко, Путина можно назвать "президентом всех россиян, национальным лидером".
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.
В третий, заключительный день голосования на президентских выборах избирательные участки в Москве открылись в 8:00.
К 15:00 заключительного дня голосования в Москве выдали более пяти миллионов бюллетеней.
Всего в столице работают 2200 участков, они будут открыты до 20:00.
Несколько участков разместили в больницах и СИЗО, два участка организовали для голосования лиц без определенного места жительства.
Избиратели могут проголосовать с помощью бумажных бюллетеней, а также с использованием терминалов электронного голосования.
Отдать свой голос за главу государства можно также дистанционно на elec.mos.ru.
В штабе по наблюдению за выборами отметили высокую активность на выборах среди москвичей.
За прошедшую ночь в онлайн-голосовании приняли участие порядка 70 тысяч жителей столицы.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова принимает звонки на горячую линию в ситуационном центре по наблюдению за выборами.
Почти на каждом участке ведут видеонаблюдение, кроме нескольких участков в воинских частях, где ведется видеофиксация.
Мосгоризбирком сообщил, что выборы проходят штатно и никаких замечаний о работе избирательных комиссий не поступало.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов голосует на избирательном участке в Москве.