https://ria.ru/20240318/matvienko-1933929044.html

В России выборы прошли прозрачно и демократично, заявила Матвиенко

В России выборы прошли прозрачно и демократично, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.03.2024

В России выборы прошли прозрачно и демократично, заявила Матвиенко

Президентские выборы в России состоялись, прошли прозрачно, демократично, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:45

2024-03-18T10:45

2024-03-18T11:21

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

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совет федерации рф

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президентские выборы в России состоялись, прошли прозрачно, демократично, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта."Выборы состоялись, прошли очень достойно", - сказала спикер журналистам. По ее словам, действующий президент Владимир Путин при небывало высокой явке избирателей одержал мощную, убедительную победу, получил от россиян "реально легитимный мандат на продолжение своего курса". Учитывая результаты голосования, по мнению Матвиенко, Путина можно назвать "президентом всех россиян, национальным лидером".Матвиенко поздравила Путина с заслуженной победой. "За этими результатами очевидна оценка титанического труда президента, его построение суверенного, независимого, уважаемого государства. В этих результатах и единодушная поддержка наших граждан Владимира Владимировича, и доверие, оказанное ему", - сказала сенатор.Это свидетельство реального сплочения, объединения нашего общества перед теми угрозами, которые сегодня стоят при той агрессии Запада, которая уже много лет проводится против России, сказала Матвиенко.Она также подчеркнула, что в отличие от так называемых демократических стран, в России "прямые выборы".На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), валентина матвиенко, совет федерации рф