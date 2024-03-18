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Матвиенко поздравила Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:44 18.03.2024 (обновлено: 11:59 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/matvienko-1933928898.html
Матвиенко поздравила Путина с победой на выборах
Матвиенко поздравила Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Матвиенко поздравила Путина с победой на выборах
Президентские выборы в России состоялись, прошли прозрачно, демократично, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:44
2024-03-18T11:59
выборы президента россии — 2024
политика
россия
валентина матвиенко
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президентские выборы в России состоялись, прошли прозрачно, демократично, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта."Выборы состоялись, прошли очень достойно", - сказала спикер журналистам. По ее словам, действующий президент Владимир Путин при небывало высокой явке избирателей одержал мощную, убедительную победу, получил от россиян "реально легитимный мандат на продолжение своего курса". Учитывая результаты голосования, по мнению Матвиенко, Путина можно назвать "президентом всех россиян, национальным лидером".Матвиенко поздравила Путина с заслуженной победой. "За этими результатами очевидна оценка титанического труда президента, его построение суверенного, независимого, уважаемого государства. В этих результатах и единодушная поддержка наших граждан Владимира Владимировича, и доверие, оказанное ему", - сказала сенатор.Это свидетельство реального сплочения, объединения нашего общества перед теми угрозами, которые сегодня стоят при той агрессии Запада, которая уже много лет проводится против России, сказала Матвиенко.Она также подчеркнула, что в отличие от так называемых демократических стран, в России "прямые выборы".На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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политика, россия, валентина матвиенко, владимир путин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Матвиенко поздравила Путина с победой на выборах

Матвиенко: россияне могут говорить о Путине как о национальном лидере

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Президентские выборы в России состоялись, прошли прозрачно, демократично, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах
Вчера, 11:56
"Выборы состоялись, прошли очень достойно", - сказала спикер журналистам. По ее словам, действующий президент Владимир Путин при небывало высокой явке избирателей одержал мощную, убедительную победу, получил от россиян "реально легитимный мандат на продолжение своего курса". Учитывая результаты голосования, по мнению Матвиенко, Путина можно назвать "президентом всех россиян, национальным лидером".
Матвиенко поздравила Путина с заслуженной победой. "За этими результатами очевидна оценка титанического труда президента, его построение суверенного, независимого, уважаемого государства. В этих результатах и единодушная поддержка наших граждан Владимира Владимировича, и доверие, оказанное ему", - сказала сенатор.
Это свидетельство реального сплочения, объединения нашего общества перед теми угрозами, которые сегодня стоят при той агрессии Запада, которая уже много лет проводится против России, сказала Матвиенко.
Она также подчеркнула, что в отличие от так называемых демократических стран, в России "прямые выборы".
На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВалентина МатвиенкоВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Совет Федерации РФ
 
 
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