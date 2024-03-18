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Глава Химок Волошин поздравил жителей с Масленицей - РИА Новости, 18.03.2024
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10:14 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/maslenitsa-1933921761.html
Глава Химок Волошин поздравил жителей с Масленицей
Глава Химок Волошин поздравил жителей с Масленицей - РИА Новости, 18.03.2024
Глава Химок Волошин поздравил жителей с Масленицей
Главной площадкой празднования Масленицы в подмосковных Химках стал парк имени Толстого, глава городского округа Дмитрий Волошин угостил жителей блинами,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:14
2024-03-18T10:14
химки
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
масленица
празднование масленицы
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главной площадкой празднования Масленицы в подмосковных Химках стал парк имени Толстого, глава городского округа Дмитрий Волошин угостил жителей блинами, которые приготовил вместе с шеф-поваром на одной из праздничных площадок парка, сообщает пресс-служба округа. Также с поздравлениями к жителям обратился благочинный церквей Химок протоиерей Артемий Гранкин и депутаты местного Совета. "Сегодня мы провожаем зиму и встречаем весну. По традиции, празднуем Масленицу здесь, в парке Толстого. Вкусные блины, угощения, конкурсы — мы сделали все для того, чтобы праздник прошел интересно и ярко. В этот день хочу пожелать счастья, любви, благополучия и добра", — приводятся в сообщении слова Волошина. По данным пресс-службы, для гостей парка были организованы разные интерактивные площадки. К примеру, все желающие могли прокатиться на "Чудо-юдо печи", для самых маленьких была подготовлена анимационная программа, также провели тематические мастер-классы. Кроме того, участники клуба "Активное долголетие" угощали всех желающих вареньем, приготовленным по уникальным рецептам. В пресс-службе отметили, что в последний день Масленицы праздничные гуляния также прошли в парках Подрезково, Дубки, имени Величко и "Экоберег", деревнях Рузино и Лунево.
https://ria.ru/20240307/khimki-1931792639.html
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химки, дмитрий волошин (глава городского округа химки), масленица, празднование масленицы, московская область (подмосковье)
Химки, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Масленица, Празднование Масленицы, Московская область (Подмосковье)

Глава Химок Волошин поздравил жителей с Масленицей

© Фото предоставлено администрацией г.о. ХимкиГлава Химок Дмитрий Волошин поздравил жителей с Масленицей
Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил жителей с Масленицей
© Фото предоставлено администрацией г.о. Химки
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Главной площадкой празднования Масленицы в подмосковных Химках стал парк имени Толстого, глава городского округа Дмитрий Волошин угостил жителей блинами, которые приготовил вместе с шеф-поваром на одной из праздничных площадок парка, сообщает пресс-служба округа.
Также с поздравлениями к жителям обратился благочинный церквей Химок протоиерей Артемий Гранкин и депутаты местного Совета.
«
"Сегодня мы провожаем зиму и встречаем весну. По традиции, празднуем Масленицу здесь, в парке Толстого. Вкусные блины, угощения, конкурсы — мы сделали все для того, чтобы праздник прошел интересно и ярко. В этот день хочу пожелать счастья, любви, благополучия и добра", — приводятся в сообщении слова Волошина.
По данным пресс-службы, для гостей парка были организованы разные интерактивные площадки. К примеру, все желающие могли прокатиться на "Чудо-юдо печи", для самых маленьких была подготовлена анимационная программа, также провели тематические мастер-классы.
Кроме того, участники клуба "Активное долголетие" угощали всех желающих вареньем, приготовленным по уникальным рецептам.
В пресс-службе отметили, что в последний день Масленицы праздничные гуляния также прошли в парках Подрезково, Дубки, имени Величко и "Экоберег", деревнях Рузино и Лунево.
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин в преддверии 8 Марта встретился с семьями военнослужащих — участников специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Глава Химок Волошин встретился с семьями бойцов СВО
7 марта, 17:47
 
ХимкиДмитрий Волошин (глава городского округа Химки)МасленицаПразднование МасленицыМосковская область (Подмосковье)
 
 
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