https://ria.ru/20240318/maslenitsa-1933864205.html
Путин и волонтеры его штаба попросили друг у друга прощения
Путин и волонтеры его штаба попросили друг у друга прощения - РИА Новости, 18.03.2024
Путин и волонтеры его штаба попросили друг у друга прощения
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин обменялся с волонтерами своего избирательного штаба словами прощения по православной РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:16
2024-03-18T01:16
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин обменялся с волонтерами своего избирательного штаба словами прощения по православной традиции Прощеного воскресенья. Прощенное воскресенье - последний день масленичной недели, в который принято просить прощения у окружающих. Масленичная неделя в этом году началась в понедельник, 11 марта, и продлилась до воскресенья, 17 числа. “Кстати, сегодня не закончилась еще (масленичная неделя). (Сегодня) прощенное воскресенье - вы меня простите”, - сказал Путин во время общения с волонтерами своего штаба. По традиции молодые люди попросили прощения в ответ, на что Путин ответил: “Бог простит”. Волонтеры рассказали ему и о посещении штаба в масленицу коллективом Надежды Бабкиной, который создавал праздничное настроение - “мы пекли блины”.
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россия, владимир путин, масленица
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Масленица
Путин и волонтеры его штаба попросили друг у друга прощения
Путин и волонтеры штаба обоюдно попросили прощения в последний день Масленицы
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин обменялся с волонтерами своего избирательного штаба словами прощения по православной традиции Прощеного воскресенья.
Прощенное воскресенье - последний день масленичной недели, в который принято просить прощения у окружающих. Масленичная неделя в этом году началась в понедельник, 11 марта, и продлилась до воскресенья, 17 числа.
“Кстати, сегодня не закончилась еще (масленичная неделя). (Сегодня) прощенное воскресенье - вы меня простите”, - сказал Путин во время общения с волонтерами своего штаба.
По традиции молодые люди попросили прощения в ответ, на что Путин ответил: “Бог простит”. Волонтеры рассказали ему и о посещении штаба в масленицу коллективом Надежды Бабкиной, который создавал праздничное настроение - “мы пекли блины”.
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