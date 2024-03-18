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Путин и волонтеры его штаба попросили друг у друга прощения - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:16 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/maslenitsa-1933864205.html
Путин и волонтеры его штаба попросили друг у друга прощения
Путин и волонтеры его штаба попросили друг у друга прощения - РИА Новости, 18.03.2024
Путин и волонтеры его штаба попросили друг у друга прощения
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин обменялся с волонтерами своего избирательного штаба словами прощения по православной РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:16
2024-03-18T01:16
выборы президента россии — 2024
россия
владимир путин
масленица
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин обменялся с волонтерами своего избирательного штаба словами прощения по православной традиции Прощеного воскресенья. Прощенное воскресенье - последний день масленичной недели, в который принято просить прощения у окружающих. Масленичная неделя в этом году началась в понедельник, 11 марта, и продлилась до воскресенья, 17 числа. “Кстати, сегодня не закончилась еще (масленичная неделя). (Сегодня) прощенное воскресенье - вы меня простите”, - сказал Путин во время общения с волонтерами своего штаба. По традиции молодые люди попросили прощения в ответ, на что Путин ответил: “Бог простит”. Волонтеры рассказали ему и о посещении штаба в масленицу коллективом Надежды Бабкиной, который создавал праздничное настроение - “мы пекли блины”.
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россия, владимир путин, масленица
Выборы президента России — 2024, Россия, Владимир Путин, Масленица
Путин и волонтеры его штаба попросили друг у друга прощения

Путин и волонтеры штаба обоюдно попросили прощения в последний день Масленицы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин обменялся с волонтерами своего избирательного штаба словами прощения по православной традиции Прощеного воскресенья.
Прощенное воскресенье - последний день масленичной недели, в который принято просить прощения у окружающих. Масленичная неделя в этом году началась в понедельник, 11 марта, и продлилась до воскресенья, 17 числа.
“Кстати, сегодня не закончилась еще (масленичная неделя). (Сегодня) прощенное воскресенье - вы меня простите”, - сказал Путин во время общения с волонтерами своего штаба.
По традиции молодые люди попросили прощения в ответ, на что Путин ответил: “Бог простит”. Волонтеры рассказали ему и о посещении штаба в масленицу коллективом Надежды Бабкиной, который создавал праздничное настроение - “мы пекли блины”.
Блины, испеченные к Масленице - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Румяные и ажурные: лучшие пошаговые рецепты блинов на Масленицу
16 марта, 16:30
 
Выборы президента России — 2024РоссияВладимир ПутинМасленица
 
 
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