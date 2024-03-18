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Новый экскурсионный маршрут о Крыме запустили на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.03.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
19:36 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/marshrut-1934097035.html
Новый экскурсионный маршрут о Крыме запустили на выставке "Россия"
Новый экскурсионный маршрут о Крыме запустили на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.03.2024
Новый экскурсионный маршрут о Крыме запустили на выставке "Россия"
На выставке-форуме "Россия" в понедельник запустили новый экскурсионный маршрут о Крыме "Русская весна", приуроченный к годовщине воссоединения полуострова с... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:36
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выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
сергей самойлов
владимир путин
россия
севастополь
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На выставке-форуме "Россия" в понедельник запустили новый экскурсионный маршрут о Крыме "Русская весна", приуроченный к годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщили в пресс-службе программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". "На Международной выставке-форуме "Россия" запущен новый маршрут "Русская весна", приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Тематическая экскурсия рассказывает гостям об исторических событиях 10-летней давности: о том, как вся страна, объединившись, помогала вернуть полуостров в родную гавань", - отмечается в сообщении. Первую экскурсию для гостей выставки провел крымчанин, экскурсовод программы "Больше чем путешествие", Сергей Самойлов. "Я, крымчанин, знаю достоверно, что и 10 лет спустя для моих земляков возвращение в Россию – главный праздник… Экскурсоводы являются основополагающим звеном всей структуры выставки, ведь от нас узнают о достижениях страны за последние годы, именно мы являемся "проводниками смыслов". Роль "проводника смыслов" почетна для меня", – приводит пресс-служба слова Самойлова. Уточняется, что гости маршрута узнают об истории развития Крыма и взаимосвязи с другими регионами страны, его достижениях последнего десятилетия, а также о том, какие проекты Росмолодёжи активно развиваются на территории полуострова. "Больше, чем путешествие" – программа, благодаря которой свыше 170 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимый проект и найти новых друзей. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором за вхождение высказались 96,77% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.
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выставка-форум "россия", сергей самойлов, владимир путин, россия, севастополь, украина
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Сергей Самойлов, Владимир Путин, Россия, Севастополь, Украина
Новый экскурсионный маршрут о Крыме запустили на выставке "Россия"

Новый экскурсионный маршрут о Крыме запустили на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНовое световое шоу в честь Международного женского дня на фасаде павильона на ВДНХ
Новое световое шоу в честь Международного женского дня на фасаде павильона на ВДНХ
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Новое световое шоу в честь Международного женского дня на фасаде павильона на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На выставке-форуме "Россия" в понедельник запустили новый экскурсионный маршрут о Крыме "Русская весна", приуроченный к годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщили в пресс-службе программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие".
"На Международной выставке-форуме "Россия" запущен новый маршрут "Русская весна", приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Тематическая экскурсия рассказывает гостям об исторических событиях 10-летней давности: о том, как вся страна, объединившись, помогала вернуть полуостров в родную гавань", - отмечается в сообщении.
Когда мы едины: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

Концертная программа Спорт для каждого с участием именитых атлетов

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

Квест Когда мы едины – мы непобедимы

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
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Прошли соревнования по картингу на льду.

Соревнования по картингу на льду

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
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Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

Министр спорта РФ Олег Матыцин на Международной выставке-форуме Россия

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
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В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

Торжественная свадебная церемония участников СВО к годовщине начала специальной военной операции

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

Церемония бракосочетания #МЫВМЕСТЕ можем больше

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

Встреча с летчиком Константином Ярошенко

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

Встреча с легендарным десантным енотом по кличке Херсон

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

Спектакль Вера. Надежда. Любовь

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

Концертная программа О Родине, о мужестве, о славе

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
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Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

Шоу-лекция Легенды Тавриды от Олега Газманова

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

Выступление барабанщиков, номер DRUM COVER

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

Демонстрация техники, мобильных фельдшерско-акушерских пунктов

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

Подсветка на павильоне №1 Центральный

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На главной уличной сцене именитые атлеты представили концертную программу "Спорт для каждого".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Зрители смогли стать активными участниками квеста "Когда мы едины — мы непобедимы".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

Прошли соревнования по картингу на льду.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

Глава Минспорта Олег Матыцин ознакомился со стендами регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15

В годовщину начала спецоперации участники СВО — Юлия и Евгений — сыграли свадьбу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15

Также прошла торжественная регистрация брака волонтера Валерии и защитника Родины Артема.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Мир цифры" прошла встреча с летчиком Константином Ярошенко.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители выставки могли увидеть легендарного десантного енота по кличке Херсон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15

Состоялся музыкальный спектакль "Вера. Надежда. Любовь", хедлайнером и рассказчиком выступил певец SHAMAN.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15

Ярким событием программы стал концерт "О Родине, о мужестве, о славе".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Олег Газманов провел встречу с аудиторией.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Барабанщики выступили с концертным номером DRUM COVER на маршевых барабанах на стойках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

Посетителям выставки продемонстрировали мобильные фельдшерско-акушерские пункты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

В День защитника Отечества на ВДНХ показали уникальное световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
Первую экскурсию для гостей выставки провел крымчанин, экскурсовод программы "Больше чем путешествие", Сергей Самойлов.
"Я, крымчанин, знаю достоверно, что и 10 лет спустя для моих земляков возвращение в Россию – главный праздник… Экскурсоводы являются основополагающим звеном всей структуры выставки, ведь от нас узнают о достижениях страны за последние годы, именно мы являемся "проводниками смыслов". Роль "проводника смыслов" почетна для меня", – приводит пресс-служба слова Самойлова.
Уточняется, что гости маршрута узнают об истории развития Крыма и взаимосвязи с другими регионами страны, его достижениях последнего десятилетия, а также о том, какие проекты Росмолодёжи активно развиваются на территории полуострова.
Время творить добро: работа международной выставки-форума "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

Творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

Показ коллекции бренда IMSAY studio на Международной выставке-форуме Россия

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

Экскурсия для участников проекта 1000 юных футболистов

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

Музыкант Евгений Маргулис

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

Открытый всероссийский слет бардовского движения Чтобы наши песни пели, как свои

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15

Выставка "Россия" продолжает привлекать внимание яркими мероприятиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15

На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15

Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
"Больше, чем путешествие" – программа, благодаря которой свыше 170 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимый проект и найти новых друзей.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором за вхождение высказались 96,77% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
Cовет при Минэнерго предложил сделать выставку "Россия" бессрочной
14 марта, 17:17
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Сергей СамойловВладимир ПутинРоссияСевастопольУкраина
 
 
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