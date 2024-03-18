https://ria.ru/20240318/marshrut-1934097035.html

Новый экскурсионный маршрут о Крыме запустили на выставке "Россия"

Новый экскурсионный маршрут о Крыме запустили на выставке "Россия" - РИА Новости, 18.03.2024

Новый экскурсионный маршрут о Крыме запустили на выставке "Россия"

На выставке-форуме "Россия" в понедельник запустили новый экскурсионный маршрут о Крыме "Русская весна", приуроченный к годовщине воссоединения полуострова с... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:36

2024-03-18T19:36

2024-03-18T19:36

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

сергей самойлов

владимир путин

россия

севастополь

украина

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. На выставке-форуме "Россия" в понедельник запустили новый экскурсионный маршрут о Крыме "Русская весна", приуроченный к годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщили в пресс-службе программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". "На Международной выставке-форуме "Россия" запущен новый маршрут "Русская весна", приуроченный к годовщине воссоединения Крыма с Россией. Тематическая экскурсия рассказывает гостям об исторических событиях 10-летней давности: о том, как вся страна, объединившись, помогала вернуть полуостров в родную гавань", - отмечается в сообщении. Первую экскурсию для гостей выставки провел крымчанин, экскурсовод программы "Больше чем путешествие", Сергей Самойлов. "Я, крымчанин, знаю достоверно, что и 10 лет спустя для моих земляков возвращение в Россию – главный праздник… Экскурсоводы являются основополагающим звеном всей структуры выставки, ведь от нас узнают о достижениях страны за последние годы, именно мы являемся "проводниками смыслов". Роль "проводника смыслов" почетна для меня", – приводит пресс-служба слова Самойлова. Уточняется, что гости маршрута узнают об истории развития Крыма и взаимосвязи с другими регионами страны, его достижениях последнего десятилетия, а также о том, какие проекты Росмолодёжи активно развиваются на территории полуострова. "Больше, чем путешествие" – программа, благодаря которой свыше 170 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны, познакомиться с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработать социально значимый проект и найти новых друзей. После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, на котором за вхождение высказались 96,77% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

https://ria.ru/20240314/vystavka-1933008756.html

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севастополь

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выставка-форум "россия", сергей самойлов, владимир путин, россия, севастополь, украина