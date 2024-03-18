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Путин набрал на выборах в Марий Эл 84,24 процента голосов
Путин набрал на выборах в Марий Эл 84,24 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал на выборах в Марий Эл 84,24 процента голосов
Владимир Путин побеждает с 84,24% голосов на выборах президента РФ в Марий Эл, Николай Харитонов идет вторым с 6,11%, свидетельствуют данные избиркома региона... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T04:44
2024-03-18T04:44
2024-03-18T04:47
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владимир путин
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николай харитонов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 84,24% голосов на выборах президента РФ в Марий Эл, Николай Харитонов идет вторым с 6,11%, свидетельствуют данные избиркома региона после обработки 100% протоколов."По данным на 3.00 мск 18 марта 2024 года, явка на выборах президента России по республике Марий Эл составила 68,91%. Процент отчитавшихся участков - 100. Голоса распределились следующим образом: 1. Владислав Андреевич Даванков - 4,72%; 2. Владимир Владимирович Путин - 84,24%; 3. Леонид Эдуардович Слуцкий - 3,36%; 4. Николай Михайлович Харитонов - 6,11%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.Уточняется, что в избирком республики жалоб на нарушение избирательного законодательства не поступало.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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россия, политика, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов
Россия, Политика, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
Путин набрал на выборах в Марий Эл 84,24 процента голосов
Путин побеждает на президентских выборах в Марий Эл с 84,24% голосов