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В Париже рассказали, как Макрон против воли помог Путину - РИА Новости, 18.03.2024
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03:43 18.03.2024 (обновлено: 04:36 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html
В Париже рассказали, как Макрон против воли помог Путину
В Париже рассказали, как Макрон против воли помог Путину - РИА Новости, 18.03.2024
В Париже рассказали, как Макрон против воли помог Путину
Заявления президента Эммануэля Макрона по теме отправки войск на Украину контрпродуктивны и играют на руку России, заявил в эфире телеканала Europe 1 лидер... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:43
2024-03-18T04:36
в мире
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Заявления президента Эммануэля Макрона по теме отправки войск на Украину контрпродуктивны и играют на руку России, заявил в эфире телеканала Europe 1 лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте страны Мануэль Бомпар.По словам депутата, высказывания Макрона были направлены на формирование "стратегической двусмысленности" по вопросу Украины и дезориентирование России."Результат, который был получен, был прямо противоположным, поскольку почти все страны Евросоюза и НАТО сказали: "Не может быть и речи об отправке войск на территорию Украины"", — подчеркнул Бомпар.В результате Макрон вместо формирования "стратегической двусмысленности" фактически устранил ее, указал он."И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, поскольку он продемонстрировал раскол в Европейском Союзе, раскол в НАТО по этому вопросу", — подчеркнул депутат.В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Путин ранее предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html
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в мире, россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир путин, нато
В мире, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, НАТО
В Париже рассказали, как Макрон против воли помог Путину

Депутат Бомпар: Макрон словами о вводе войск на Украину оказал услугу Путину

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Заявления президента Эммануэля Макрона по теме отправки войск на Украину контрпродуктивны и играют на руку России, заявил в эфире телеканала Europe 1 лидер фракции "Непокорившейся Франции" в парламенте страны Мануэль Бомпар.
По словам депутата, высказывания Макрона были направлены на формирование "стратегической двусмысленности" по вопросу Украины и дезориентирование России.
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"Результат, который был получен, был прямо противоположным, поскольку почти все страны Евросоюза и НАТО сказали: "Не может быть и речи об отправке войск на территорию Украины"", — подчеркнул Бомпар.
В результате Макрон вместо формирования "стратегической двусмысленности" фактически устранил ее, указал он.
«
"И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики, поскольку он продемонстрировал раскол в Европейском Союзе, раскол в НАТО по этому вопросу", — подчеркнул депутат.
В конце февраля Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Во время встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Путин ранее предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.
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