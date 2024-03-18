https://ria.ru/20240318/lukashenko-1933946166.html

Президент Белоруссии поздравил Путина с победой на выборах в России

Президент Белоруссии поздравил Путина с победой на выборах в России - РИА Новости, 18.03.2024

Президент Белоруссии поздравил Путина с победой на выборах в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, сообщает близкий к... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:34

2024-03-18T11:34

2024-03-18T11:41

выборы президента россии — 2024

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александр лукашенко

леонид слуцкий (политик)

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МИНСК, 18 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу российского государства Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул первого"."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. Первый от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с победой!" - говорится в сообщении."Как скажет первый (Лукашенко - ред.) сразу после на мероприятии, "результат - ошеломляющий!" - сообщает "Пул первого".На пост главы российского государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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политика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, леонид слуцкий (политик)