https://ria.ru/20240318/litva-1933959553.html
В Литве не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину
В Литве не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину - РИА Новости, 18.03.2024
В Литве не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не верит в возможность согласия ЕС по вопросу отправки военных на Украину, потому что члены сообщества не... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:01
2024-03-18T12:01
2024-03-18T12:19
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не верит в возможность согласия ЕС по вопросу отправки военных на Украину, потому что члены сообщества не способны достичь согласия по менее важным темам.Перед началом совета глав МИД журналисты спросили его, может ли ЕС принять единое решение об отправке войск на Украину."Я не верю, что существует возможность согласиться в чем-то такого типа. Ранее мы доказали, что неспособны достичь согласия по менее чувствительным темам. Поэтому я не верю, что мы можем достичь согласия по подобному вопросу", - сказал Ландсбергис. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.Ландсбергис ранее заявил, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и "упразднения красных линий". Ландсбергис также выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который не исключил возможности отправки войск на Украину.
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в мире, литва, украина, евросоюз, эммануэль макрон, еврокомиссия, франция
В мире, Литва, Украина, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Франция
В Литве не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину
В МИД Литвы не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину