Рейтинг@Mail.ru
В Литве не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 18.03.2024 (обновлено: 12:19 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/litva-1933959553.html
В Литве не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину
В Литве не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину - РИА Новости, 18.03.2024
В Литве не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не верит в возможность согласия ЕС по вопросу отправки военных на Украину, потому что члены сообщества не... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:01
2024-03-18T12:19
в мире
литва
украина
евросоюз
эммануэль макрон
еврокомиссия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500177_0:310:3088:2047_1920x0_80_0_0_aa7747a5393a68983537145208120415.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не верит в возможность согласия ЕС по вопросу отправки военных на Украину, потому что члены сообщества не способны достичь согласия по менее важным темам.Перед началом совета глав МИД журналисты спросили его, может ли ЕС принять единое решение об отправке войск на Украину."Я не верю, что существует возможность согласиться в чем-то такого типа. Ранее мы доказали, что неспособны достичь согласия по менее чувствительным темам. Поэтому я не верю, что мы можем достичь согласия по подобному вопросу", - сказал Ландсбергис. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.Ландсбергис ранее заявил, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и "упразднения красных линий". Ландсбергис также выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который не исключил возможности отправки войск на Украину.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
https://ria.ru/20240318/nato-1933963410.html
литва
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745500177_451:429:2609:2047_1920x0_80_0_0_e9ec0388c45e6178b0badf72e3f7a687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва, украина, евросоюз, эммануэль макрон, еврокомиссия, франция
В мире, Литва, Украина, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Франция
В Литве не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину

В МИД Литвы не верят в возможность согласия ЕС по отправке военных на Украину

© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign AffairsЗдание МИД Литвы
Здание МИД Литвы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Lithuanian Ministry of Foreign Affairs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что не верит в возможность согласия ЕС по вопросу отправки военных на Украину, потому что члены сообщества не способны достичь согласия по менее важным темам.
Перед началом совета глав МИД журналисты спросили его, может ли ЕС принять единое решение об отправке войск на Украину.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
16 марта, 08:00
«
"Я не верю, что существует возможность согласиться в чем-то такого типа. Ранее мы доказали, что неспособны достичь согласия по менее чувствительным темам. Поэтому я не верю, что мы можем достичь согласия по подобному вопросу", - сказал Ландсбергис. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Ландсбергис ранее заявил, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и "упразднения красных линий". Ландсбергис также выразил поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону, который не исключил возможности отправки войск на Украину.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Испанское СМИ признало наличие информаторов стран НАТО на Украине
Вчера, 12:13
 
В миреЛитваУкраинаЕвросоюзЭммануэль МакронЕврокомиссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала