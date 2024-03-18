https://ria.ru/20240318/lekarstva-1934043187.html

В России расширили список получателей льготных лекарств

В России расширили список получателей льготных лекарств - РИА Новости, 18.03.2024

В России расширили список получателей льготных лекарств

Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства, включив в него ишемическую болезнью сердца и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:01

2024-03-18T16:01

2024-03-18T16:01

общество

россия

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства, включив в него ишемическую болезнью сердца и хроническую сердечную недостаточность, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов в целях обеспечения в амбулаторных условиях лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка 40%, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний",- говорится в документе. Всего в перечень препаратов включены более 30 международных непатентованных наименований лекарств.

https://ria.ru/20240313/lekarstva-1932788900.html

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общество, россия