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В России расширили список получателей льготных лекарств - РИА Новости, 18.03.2024
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16:01 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/lekarstva-1934043187.html
В России расширили список получателей льготных лекарств
В России расширили список получателей льготных лекарств - РИА Новости, 18.03.2024
В России расширили список получателей льготных лекарств
Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства, включив в него ишемическую болезнью сердца и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:01
2024-03-18T16:01
общество
россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства, включив в него ишемическую болезнью сердца и хроническую сердечную недостаточность, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации. "Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов в целях обеспечения в амбулаторных условиях лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка 40%, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний",- говорится в документе. Всего в перечень препаратов включены более 30 международных непатентованных наименований лекарств.
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общество, россия
Общество, Россия
В России расширили список получателей льготных лекарств

Расширен список получателей льготных лекарств с сердечно-сосудистыми болезнями

© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства, включив в него ишемическую болезнью сердца и хроническую сердечную недостаточность, соответствующий приказ министерства опубликован на интернет-портале правовой информации.
«
"Утвердить прилагаемый перечень лекарственных препаратов в целях обеспечения в амбулаторных условиях лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, страдающих ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка 40%, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний",- говорится в документе.
Всего в перечень препаратов включены более 30 международных непатентованных наименований лекарств.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
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13 марта, 17:37
 
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