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На Камчатке начали проверку после схода лавины на туристов - РИА Новости, 18.03.2024
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12:14 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/lavina-1933963759.html
На Камчатке начали проверку после схода лавины на туристов
На Камчатке начали проверку после схода лавины на туристов - РИА Новости, 18.03.2024
На Камчатке начали проверку после схода лавины на туристов
Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту пропажи двух туристов, которые попали под лавину у перевала Красноармейский в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:14
2024-03-18T12:14
происшествия
камчатский край
следственный комитет россии (ск рф)
камчатка
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту пропажи двух туристов, которые попали под лавину у перевала Красноармейский в Камчатском крае, сообщила пресс-служба ведомства. "Организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения. По предварительным данным, в дневное время 18 марта в районе перевала Красноармейского Елизовского района сошла снежная лавина, в результате схода которой накрыло туристическую группу из 11 человек, 19-летний мужчина и 44-летняя женщина попали под снежную массу и пропали", - говорится в сообщении. Прокуратура Камчатского края держит на контроле результаты проверки СК, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Тургруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в клубе туристов имени Глеба Травина, который находится в Петропавловске-Камчатском. Это РИА Новости подтвердил представитель клуба. Данный клуб - некоммерческая организация, объединяющая людей, занимающихся спортивным и любительским туризмом, единственный в Камчатском крае, кто проводит курсы по подготовке инструкторов-проводников пешеходного туризма с нуля, с 2021 года клуб совместно с РАНХиГС проводит обучение по подготовке профессиональных инструкторов-проводников, говорится в социальных сетях организации. Ранее в Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о том, что зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую погод в районе перевала Красноармейского, накрыло лавиной. Как сообщил заявитель, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы. На место выдвинулись спасатели на вертолете Ми-8 и наземной высокопроходимой технике, всего 38 человек.
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камчатский край
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происшествия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф), камчатка, россия, ми-8 амтш
Происшествия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ), Камчатка, Россия, Ми-8 АМТШ
На Камчатке начали проверку после схода лавины на туристов

Следователи на Камчатке начали проверку после схода лавины на туристов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 мар – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю начало проверку по факту пропажи двух туристов, которые попали под лавину у перевала Красноармейский в Камчатском крае, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"Организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения. По предварительным данным, в дневное время 18 марта в районе перевала Красноармейского Елизовского района сошла снежная лавина, в результате схода которой накрыло туристическую группу из 11 человек, 19-летний мужчина и 44-летняя женщина попали под снежную массу и пропали", - говорится в сообщении.
Прокуратура Камчатского края держит на контроле результаты проверки СК, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Тургруппа выполняла поход первой категории сложности и состояла из обучающихся в клубе туристов имени Глеба Травина, который находится в Петропавловске-Камчатском. Это РИА Новости подтвердил представитель клуба. Данный клуб - некоммерческая организация, объединяющая людей, занимающихся спортивным и любительским туризмом, единственный в Камчатском крае, кто проводит курсы по подготовке инструкторов-проводников пешеходного туризма с нуля, с 2021 года клуб совместно с РАНХиГС проводит обучение по подготовке профессиональных инструкторов-проводников, говорится в социальных сетях организации.
Ранее в Центр управления кризисными ситуациями поступила информация о том, что зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую погод в районе перевала Красноармейского, накрыло лавиной. Как сообщил заявитель, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы.
На место выдвинулись спасатели на вертолете Ми-8 и наземной высокопроходимой технике, всего 38 человек.
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ПроисшествияКамчатский крайСледственный комитет России (СК РФ)КамчаткаРоссияМи-8 АМТШ
 
 
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