"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Экс-разведчик Риттер: США меняют курс по Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Правительство США меняет политику в отношении Украины, что грозит этой бывшей советской республике полным крахом, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence.
"Невозможность или нежелание конгресса утвердить законопроект, выделяющий деньги для Украины, привели к перезагрузке политики со стороны администрации Байдена", — отметил он.
В качестве доказательства Риттер привел тот факт, что главный архитектор американской политики в отношении Украины за последние десять лет, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ушла в отставку. По его мнению, карьерный дипломат Джон Басс, пришедший ей на смену, будет пытаться найти выход из украинского конфликта.
"Если не произойдет чуда, маловероятно, что пакет финансирования для Украины будет принят, а ситуация будет только ухудшаться. Поскольку администрация Байдена вряд ли захочет, чтобы ее преследовала неудачная политика в отношении Украины на ноябрьских выборах, Бассу, вероятно, придется искать еще один дипломатический выход для военной авантюры США", — резюмировал эксперт.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.