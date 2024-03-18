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"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 18.03.2024
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17:01 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kurs-1934063654.html
"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 18.03.2024
"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
что грозит этой бывшей советской республике полным крахом, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:01
2024-03-18T17:01
в мире
украина
сша
киев
скотт риттер
виктория нуланд
майк джонсон
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Правительство США меняет политику в отношении Украины, что грозит этой бывшей советской республике полным крахом, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence."Невозможность или нежелание конгресса утвердить законопроект, выделяющий деньги для Украины, привели к перезагрузке политики со стороны администрации Байдена", — отметил он.В качестве доказательства Риттер привел тот факт, что главный архитектор американской политики в отношении Украины за последние десять лет, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ушла в отставку. По его мнению, карьерный дипломат Джон Басс, пришедший ей на смену, будет пытаться найти выход из украинского конфликта."Если не произойдет чуда, маловероятно, что пакет финансирования для Украины будет принят, а ситуация будет только ухудшаться. Поскольку администрация Байдена вряд ли захочет, чтобы ее преследовала неудачная политика в отношении Украины на ноябрьских выборах, Бассу, вероятно, придется искать еще один дипломатический выход для военной авантюры США", — резюмировал эксперт.Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html
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в мире, украина, сша, киев, скотт риттер, виктория нуланд, майк джонсон
В мире, Украина, США, Киев, Скотт Риттер, Виктория Нуланд, Майк Джонсон
"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

Экс-разведчик Риттер: США меняют курс по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар РИА Новости. Правительство США меняет политику в отношении Украины, что грозит этой бывшей советской республике полным крахом, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence.
"Невозможность или нежелание конгресса утвердить законопроект, выделяющий деньги для Украины, привели к перезагрузке политики со стороны администрации Байдена", — отметил он.
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В качестве доказательства Риттер привел тот факт, что главный архитектор американской политики в отношении Украины за последние десять лет, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ушла в отставку. По его мнению, карьерный дипломат Джон Басс, пришедший ей на смену, будет пытаться найти выход из украинского конфликта.
"Если не произойдет чуда, маловероятно, что пакет финансирования для Украины будет принят, а ситуация будет только ухудшаться. Поскольку администрация Байдена вряд ли захочет, чтобы ее преследовала неудачная политика в отношении Украины на ноябрьских выборах, Бассу, вероятно, придется искать еще один дипломатический выход для военной авантюры США", — резюмировал эксперт.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.
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В миреУкраинаСШАКиевСкотт РиттерВиктория НуландМайк Джонсон
 
 
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