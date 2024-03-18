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"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе - РИА Новости, 18.03.2024

"Будет хуже": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе

что грозит этой бывшей советской республике полным крахом, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:01

2024-03-18T17:01

2024-03-18T17:01

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сша

киев

скотт риттер

виктория нуланд

майк джонсон

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Правительство США меняет политику в отношении Украины, что грозит этой бывшей советской республике полным крахом, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для портала Energy Intelligence."Невозможность или нежелание конгресса утвердить законопроект, выделяющий деньги для Украины, привели к перезагрузке политики со стороны администрации Байдена", — отметил он.В качестве доказательства Риттер привел тот факт, что главный архитектор американской политики в отношении Украины за последние десять лет, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, ушла в отставку. По его мнению, карьерный дипломат Джон Басс, пришедший ей на смену, будет пытаться найти выход из украинского конфликта."Если не произойдет чуда, маловероятно, что пакет финансирования для Украины будет принят, а ситуация будет только ухудшаться. Поскольку администрация Байдена вряд ли захочет, чтобы ее преследовала неудачная политика в отношении Украины на ноябрьских выборах, Бассу, вероятно, придется искать еще один дипломатический выход для военной авантюры США", — резюмировал эксперт.Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий Киеву более 60 миллиардов долларов, после того, как данная инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон отмечал, что ее не удастся принудить к принятию проекта о помощи Киеву.

https://ria.ru/20240318/obyazatelstvo-1933914117.html

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украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, скотт риттер, виктория нуланд, майк джонсон