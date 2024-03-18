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Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.03.2024
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17:58 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/krym-1934058098.html
Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Прямая трансляция
Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.03.2024
Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Прямая трансляция
В Москве проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:58
2024-03-18T17:58
общество
россия
республика крым
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В Москве проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
россия
республика крым
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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60
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Митинг-концерт, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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353
60
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общество, россия, республика крым, видео
Общество, Россия, Республика Крым
Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Прямая трансляция
В Москве проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
2024-03-18T17:58
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PT108M41S

Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В Москве проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
 
ОбществоРоссияРеспублика Крым
 
 
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