https://ria.ru/20240318/krym-1934058098.html
Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Прямая трансляция
Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Прямая трансляция - РИА Новости, 18.03.2024
Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Прямая трансляция
В Москве проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:58
2024-03-18T17:58
2024-03-18T17:58
общество
россия
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934095690_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c6593402fc9c2d516f639bdafd73f85.jpg
В Москве проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
россия
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934095690_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e20a2634c669ad5cef7a2157a33c423d.jpg
Митинг-концерт, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией
Митинг-концерт, посвященный 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией
2024-03-18T17:58
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PT108M41S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, республика крым, видео
Общество, Россия, Республика Крым
Концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией. Прямая трансляция
В Москве проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
2024-03-18T17:58
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PT108M41S
В Москве проходит митинг-концерт, посвященный десятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.