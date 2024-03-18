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Песков прокомментировал идею отменить решение 1954 года по Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
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13:37 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/krym-1933992155.html
Песков прокомментировал идею отменить решение 1954 года по Крыму
Песков прокомментировал идею отменить решение 1954 года по Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
Песков прокомментировал идею отменить решение 1954 года по Крыму
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о необходимости признание решения о передаче Крыма Украине в 1954 году... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:37
2024-03-18T13:37
политика
россия
украина
рсфср
дмитрий песков
республика крым
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о необходимости признание решения о передаче Крыма Украине в 1954 году недействительным, заявил, что де-юре и де-факто Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации. Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР. "Вы знаете, я, к сожалению, затрудняюсь это как-то прокомментировать, потому что я не знаю сути внесенных документов, в деталях здесь, наверное, главное, что и де-юре, и де-факто Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, и, собственно, объявление независимости Крыма и последующее решение о вступлении, присоединения к Российской Федерации осуществлялось в полном соответствии с народным правом", - сказал Песков журналистам. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240312/krym-1932468767.html
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
россия
украина
рсфср
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политика, россия, украина, рсфср, дмитрий песков, республика крым
Политика, Россия, Украина, РСФСР, Дмитрий Песков, Республика Крым
Песков прокомментировал идею отменить решение 1954 года по Крыму

Песков: Крым и так де-юре и де-факто неотъемлемо принадлежит России

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Балаклавскую бухту в Крыму
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Балаклавскую бухту в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя вопрос о необходимости признание решения о передаче Крыма Украине в 1954 году недействительным, заявил, что де-юре и де-факто Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации.
Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР.
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"Вы знаете, я, к сожалению, затрудняюсь это как-то прокомментировать, потому что я не знаю сути внесенных документов, в деталях здесь, наверное, главное, что и де-юре, и де-факто Крым - это неотъемлемая часть Российской Федерации, и, собственно, объявление независимости Крыма и последующее решение о вступлении, присоединения к Российской Федерации осуществлялось в полном соответствии с народным правом", - сказал Песков журналистам.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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