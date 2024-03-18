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Матвиенко призвала не спешить исправлять нормы о передаче Крыма в 1954 году - РИА Новости, 18.03.2024
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12:44 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/krym-1933972940.html
Матвиенко призвала не спешить исправлять нормы о передаче Крыма в 1954 году
Матвиенко призвала не спешить исправлять нормы о передаче Крыма в 1954 году - РИА Новости, 18.03.2024
Матвиенко призвала не спешить исправлять нормы о передаче Крыма в 1954 году
Причин для спешки с принятием закона, признающего незаконной передачу Крыма Украине в 1954 году, нет, так как он уже в составе России, но важно правильно всё... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:44
2024-03-18T12:44
политика
россия
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севастополь
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Причин для спешки с принятием закона, признающего незаконной передачу Крыма Украине в 1954 году, нет, так как он уже в составе России, но важно правильно всё проанализировать и исправить историческую ошибку, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР. "Что касается заданного вопроса, я полагаю, что сегодня такой нет остроты или спешки как-то юридически реагировать. Мне кажется, сама жизнь перевернула ту страницу Крыма, перевернула волей крымчан. И сегодня, в том числе, после выборов, очевидно и понятно, что Крым и Севастополь навсегда вернулись в Россию, и это уже не обсуждается. Это факт, и это признаётся большинством мирового сообщества, это уже свершилось", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости. Вместе с тем, добавила Матвиенко, есть мнение экспертов о неправомерности передачи 70 лет назад Крыма Украине. "Ни воля крымчан не была учтена, ни мнение руководства Крыма на тот момент. Были нарушены нормы закона того времени. Это правда. Мне кажется, что, конечно же, надо спокойно, профессионально проанализировать и все-таки исправить вот эту историческую ошибку и по смыслу, и по духу, подумать, как это правильно, корректно сделать", - добавила парламентарий. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240318/sbornik-1933968406.html
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политика, россия, украина, севастополь, валентина матвиенко, владимир путин, оон
Политика, Россия, Украина, Севастополь, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, ООН
Матвиенко призвала не спешить исправлять нормы о передаче Крыма в 1954 году

Матвиенко не видит необходимости спешить с нормами о незаконной передаче Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Причин для спешки с принятием закона, признающего незаконной передачу Крыма Украине в 1954 году, нет, так как он уже в составе России, но важно правильно всё проанализировать и исправить историческую ошибку, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Законопроект о признании недействительным и незаконным решения о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР внесен в Госдуму и размещен в думской электронной базе. В проекте говорится, что решение о включении Крыма в состав УССР не имеет юридической силы, так как принято с нарушением Конституции РСФСР и Конституции СССР.
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"Что касается заданного вопроса, я полагаю, что сегодня такой нет остроты или спешки как-то юридически реагировать. Мне кажется, сама жизнь перевернула ту страницу Крыма, перевернула волей крымчан. И сегодня, в том числе, после выборов, очевидно и понятно, что Крым и Севастополь навсегда вернулись в Россию, и это уже не обсуждается. Это факт, и это признаётся большинством мирового сообщества, это уже свершилось", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости.
Вместе с тем, добавила Матвиенко, есть мнение экспертов о неправомерности передачи 70 лет назад Крыма Украине.
"Ни воля крымчан не была учтена, ни мнение руководства Крыма на тот момент. Были нарушены нормы закона того времени. Это правда. Мне кажется, что, конечно же, надо спокойно, профессионально проанализировать и все-таки исправить вот эту историческую ошибку и по смыслу, и по духу, подумать, как это правильно, корректно сделать", - добавила парламентарий.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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