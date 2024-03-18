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Депутат Госдумы прокомментировал итоги выборов президента в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:01 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/krym-1933959394.html
Депутат Госдумы прокомментировал итоги выборов президента в Крыму
Депутат Госдумы прокомментировал итоги выборов президента в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
Депутат Госдумы прокомментировал итоги выборов президента в Крыму
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил символизм итогов выборов президента РФ в Крыму, так как они, по его мнению,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:01
2024-03-18T12:01
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
госдума рф
оон
дмитрий белик
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил символизм итогов выборов президента РФ в Крыму, так как они, по его мнению, показали, что местное население ни на минуту не пожалело о сделанном на референдуме десять лет назад выборе. Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России. Владимир Путин, по результатам обработки 100% протоколов, на президентских выборах побеждает на выборах в Республике Крым, за него проголосовало 93,60%. Явка избирателей составила 89,76%. В Севастополе за Путина проголосовало 92,60% избирателей. Явка составила 81,79%. "Севастополь и Крым через десять лет проголосовал точно так, как и десять лет назад. По сути, это результаты референдума. Это говорит о колоссальной поддержке севастопольцами и крымчанами президента. Это говорит о том, что Севастополь и Крым ни на минуту не пожалели, что они сделали тогда свой выбор, а выбор был правильным", - сказал Белик в рамках круглого стола, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, россия, владимир путин, госдума рф, оон, дмитрий белик, украина, севастополь
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН, Дмитрий Белик, Украина, Севастополь
Депутат Госдумы прокомментировал итоги выборов президента в Крыму

Депутат Госдумы Белик отметил символизм итогов выборов президента в Крыму

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил символизм итогов выборов президента РФ в Крыму, так как они, по его мнению, показали, что местное население ни на минуту не пожалело о сделанном на референдуме десять лет назад выборе.
Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов голосует на выборах президента России на избирательном участке в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Аксенов сравнил выборы президента России в Крыму со вторым референдумом
Вчера, 10:33
Владимир Путин, по результатам обработки 100% протоколов, на президентских выборах побеждает на выборах в Республике Крым, за него проголосовало 93,60%. Явка избирателей составила 89,76%. В Севастополе за Путина проголосовало 92,60% избирателей. Явка составила 81,79%.
«
"Севастополь и Крым через десять лет проголосовал точно так, как и десять лет назад. По сути, это результаты референдума. Это говорит о колоссальной поддержке севастопольцами и крымчанами президента. Это говорит о том, что Севастополь и Крым ни на минуту не пожалели, что они сделали тогда свой выбор, а выбор был правильным", - сказал Белик в рамках круглого стола, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинГосдума РФООНДмитрий БеликУкраинаСевастополь
 
 
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