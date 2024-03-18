Депутат Госдумы прокомментировал итоги выборов президента в Крыму
Депутат Госдумы Белик отметил символизм итогов выборов президента в Крыму
Выборы президента России . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик отметил символизм итогов выборов президента РФ в Крыму, так как они, по его мнению, показали, что местное население ни на минуту не пожалело о сделанном на референдуме десять лет назад выборе.
Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад 16 марта прошел референдум, на котором большинство населения высказались за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении полуострова в состав России.
Владимир Путин, по результатам обработки 100% протоколов, на президентских выборах побеждает на выборах в Республике Крым, за него проголосовало 93,60%. Явка избирателей составила 89,76%. В Севастополе за Путина проголосовало 92,60% избирателей. Явка составила 81,79%.
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"Севастополь и Крым через десять лет проголосовал точно так, как и десять лет назад. По сути, это результаты референдума. Это говорит о колоссальной поддержке севастопольцами и крымчанами президента. Это говорит о том, что Севастополь и Крым ни на минуту не пожалели, что они сделали тогда свой выбор, а выбор был правильным", - сказал Белик в рамках круглого стола, приуроченного ко Дню воссоединения Крыма с Россией.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".