Нарышкин назвал передачу Крыма Украине ошибкой Хрущева
Нарышкин назвал передачу Крыма Украине непростительной ошибкой Хрущева
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа
Участники митинга в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году стало непростительной и трагической ошибкой, допущенной советским лидером Никитой Хрущевым, это был антиконституционный и волюнтаристский шаг, заявил директор Службы внешней разведки РФ председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым. Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном счете приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады", - сказал Нарышкин на круглом столе по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
"Впрочем, даже тогда уже было понятно, что этот антиконституционный, волюнтаристский шаг прямо противоречит устремлениям жителей полуострова", - добавил он.