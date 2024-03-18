https://ria.ru/20240318/krym-1933926706.html

Нарышкин назвал передачу Крыма Украине ошибкой Хрущева

Нарышкин назвал передачу Крыма Украине ошибкой Хрущева - РИА Новости, 18.03.2024

Нарышкин назвал передачу Крыма Украине ошибкой Хрущева

Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году стало непростительной и трагической ошибкой, допущенной советским лидером Никитой Хрущевым, это был... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:35

2024-03-18T10:35

2024-03-18T10:35

украина

россия

севастополь

никита хрущев

сергей нарышкин

российское историческое общество

общество

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году стало непростительной и трагической ошибкой, допущенной советским лидером Никитой Хрущевым, это был антиконституционный и волюнтаристский шаг, заявил директор Службы внешней разведки РФ председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым. Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном счете приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады", - сказал Нарышкин на круглом столе по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. "Впрочем, даже тогда уже было понятно, что этот антиконституционный, волюнтаристский шаг прямо противоречит устремлениям жителей полуострова", - добавил он.

https://ria.ru/20240318/krym-1933878728.html

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россия

севастополь

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Дарья Буймова

украина, россия, севастополь, никита хрущев, сергей нарышкин, российское историческое общество, общество