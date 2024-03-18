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Нарышкин назвал передачу Крыма Украине ошибкой Хрущева - РИА Новости, 18.03.2024
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10:35 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/krym-1933926706.html
Нарышкин назвал передачу Крыма Украине ошибкой Хрущева
Нарышкин назвал передачу Крыма Украине ошибкой Хрущева - РИА Новости, 18.03.2024
Нарышкин назвал передачу Крыма Украине ошибкой Хрущева
Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году стало непростительной и трагической ошибкой, допущенной советским лидером Никитой Хрущевым, это был... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:35
2024-03-18T10:35
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севастополь
никита хрущев
сергей нарышкин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году стало непростительной и трагической ошибкой, допущенной советским лидером Никитой Хрущевым, это был антиконституционный и волюнтаристский шаг, заявил директор Службы внешней разведки РФ председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. "Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым. Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном счете приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады", - сказал Нарышкин на круглом столе по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. "Впрочем, даже тогда уже было понятно, что этот антиконституционный, волюнтаристский шаг прямо противоречит устремлениям жителей полуострова", - добавил он.
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украина, россия, севастополь, никита хрущев, сергей нарышкин, российское историческое общество, общество
Украина, Россия, Севастополь, Никита Хрущев, Сергей Нарышкин, Российское историческое общество, Общество
Нарышкин назвал передачу Крыма Украине ошибкой Хрущева

Нарышкин назвал передачу Крыма Украине непростительной ошибкой Хрущева

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУчастники митинга в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа
Участники митинга в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Участники митинга в поддержку итогов референдума в Крыму и братского украинского народа
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Решение о передаче Крыма Украине в 1954 году стало непростительной и трагической ошибкой, допущенной советским лидером Никитой Хрущевым, это был антиконституционный и волюнтаристский шаг, заявил директор Службы внешней разведки РФ председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Задумываясь об истории Крыма и Севастополя, нельзя не ощутить глубокого разочарования от непростительной, трагической ошибки, допущенной в свое время Никитой Сергеевичем Хрущевым. Едва ли он мог отдавать себе отчет, к чему в конечном счете приведет формальная передача Крыма в состав Украинской Советской Социалистической республики в качестве своего рода подарка к 300-летнему юбилею Переяславской рады", - сказал Нарышкин на круглом столе по случаю 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
"Впрочем, даже тогда уже было понятно, что этот антиконституционный, волюнтаристский шаг прямо противоречит устремлениям жителей полуострова", - добавил он.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Вчера, 03:19
 
УкраинаРоссияСевастопольНикита ХрущевСергей НарышкинРоссийское историческое обществоОбщество
 
 
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