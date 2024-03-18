Путин набрал 93,6 процента голосов на выборах в Крыму
Путин набрал 93,6% голосов на выборах в Крыму после обработки всех бюллетеней
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Крыму, за него проголосовали 93,60%, на втором месте Николай Харитонов с 2,08%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии республики.
"По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования, на территории Республики Крым голоса распределились следующим образом: Владислав Даванков – 1,94%, Владимир Путин – 93,60%, Леонид Слуцкий – 1,30%, Николай Харитонов – 2,08%", - говорится в сообщении.
Избирком обработал 100% протоколов. Явка избирателей составила 89,76%. На выборы пришли свыше 1,3 миллиона человек.