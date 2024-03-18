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Путин набрал 93,6 процента голосов на выборах в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:28 18.03.2024 (обновлено: 09:30 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/krym-1933908623.html
Путин набрал 93,6 процента голосов на выборах в Крыму
Путин набрал 93,6 процента голосов на выборах в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 93,6 процента голосов на выборах в Крыму
Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Крыму, за него проголосовали 93,60%, на втором месте Николай Харитонов с 2,08%,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:28
2024-03-18T09:30
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Крыму, за него проголосовали 93,60%, на втором месте Николай Харитонов с 2,08%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии республики."По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования, на территории Республики Крым голоса распределились следующим образом: Владислав Даванков – 1,94%, Владимир Путин – 93,60%, Леонид Слуцкий – 1,30%, Николай Харитонов – 2,08%", - говорится в сообщении.Избирком обработал 100% протоколов. Явка избирателей составила 89,76%. На выборы пришли свыше 1,3 миллиона человек.
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владимир путин, политика, республика крым
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Республика Крым
Путин набрал 93,6 процента голосов на выборах в Крыму

Путин набрал 93,6% голосов на выборах в Крыму после обработки всех бюллетеней

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Крыму, за него проголосовали 93,60%, на втором месте Николай Харитонов с 2,08%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии республики.
"По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования, на территории Республики Крым голоса распределились следующим образом: Владислав Даванков – 1,94%, Владимир Путин – 93,60%, Леонид Слуцкий – 1,30%, Николай Харитонов – 2,08%", - говорится в сообщении.
Избирком обработал 100% протоколов. Явка избирателей составила 89,76%. На выборы пришли свыше 1,3 миллиона человек.
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинПолитикаРеспублика Крым
 
 
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