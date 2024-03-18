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Путин набрал 93,6 процента голосов на выборах в Крыму

Путин набрал 93,6 процента голосов на выборах в Крыму - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 93,6 процента голосов на выборах в Крыму

Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Крыму, за него проголосовали 93,60%, на втором месте Николай Харитонов с 2,08%,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:28

2024-03-18T09:28

2024-03-18T09:30

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин по результатам обработки 100% протоколов побеждает на выборах в Крыму, за него проголосовали 93,60%, на втором месте Николай Харитонов с 2,08%, сообщает пресс-служба избирательной комиссии республики."По предварительным итогам с учетом дистанционного электронного голосования, на территории Республики Крым голоса распределились следующим образом: Владислав Даванков – 1,94%, Владимир Путин – 93,60%, Леонид Слуцкий – 1,30%, Николай Харитонов – 2,08%", - говорится в сообщении.Избирком обработал 100% протоколов. Явка избирателей составила 89,76%. На выборы пришли свыше 1,3 миллиона человек.

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, республика крым