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Мурадов рассказал о проблеме приема судов из Крыма в Турции и Египте - РИА Новости, 18.03.2024
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07:58 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/krym-1933897302.html
Мурадов рассказал о проблеме приема судов из Крыма в Турции и Египте
Мурадов рассказал о проблеме приема судов из Крыма в Турции и Египте - РИА Новости, 18.03.2024
Мурадов рассказал о проблеме приема судов из Крыма в Турции и Египте
Зарубежные торговые партнеры несут колоссальные убытки, отказываясь принимать суда из крымских портов, вопрос с торговыми партнерами, прежде всего с Турцией и... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T07:58
2024-03-18T07:58
экономика
турция
георгий мурадов
египет
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Зарубежные торговые партнеры несут колоссальные убытки, отказываясь принимать суда из крымских портов, вопрос с торговыми партнерами, прежде всего с Турцией и Египтом, может быть решен на уровне межправительственных комиссий, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. По его словам, потенциал морских портов Крыма до сих пор не используется даже наполовину - связано это не с экономическими, а политическими причинами. "В условиях беспрецедентных экономических санкций в отношении Крыма наши зарубежные торговые партнеры отказываются от приема кораблей, заходивших в крымские порты, боятся вторичных санкций и несут колоссальные экономические убытки. Прежде всего, это Турция и Египет, которые при принятии соответствующего решения на правительственном уровне о приеме крымских грузов и судов, приходящих из портов Крыма, могли бы создать на своей территории хабы по перевалке российских грузов, в том числе из новых регионов, на страны Африки и Ближнего Востока", - считает Мурадов. Постпред рассказал, что порты Севастополя, Феодосии и Керчи обладают всей необходимой инфраструктурой и глубинами для приёма транспортных и пассажирских судов, хотя и нуждаются в модернизации и оснащении современным оборудованием. "Но работа по фактическому разблокировали крымских портов требует поддержки на уровне правительства Российской Федерации, федеральных профильных министерств. Важное решение о приеме крымских судов в зарубежных портах может быть принято и на уровне межправительственных комиссий", - добавил Мурадов.
https://ria.ru/20230710/krym-1883371201.html
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турция
египет
республика крым
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экономика, турция, георгий мурадов, египет, республика крым
Экономика, Турция, Георгий Мурадов, Египет, Республика Крым
Мурадов рассказал о проблеме приема судов из Крыма в Турции и Египте

Мурадов: прием судов из Крыма в Турции и Египте могут решить межправсоглашениями

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкПорт в городе Керчь
Порт в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Порт в городе Керчь. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Зарубежные торговые партнеры несут колоссальные убытки, отказываясь принимать суда из крымских портов, вопрос с торговыми партнерами, прежде всего с Турцией и Египтом, может быть решен на уровне межправительственных комиссий, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
По его словам, потенциал морских портов Крыма до сих пор не используется даже наполовину - связано это не с экономическими, а политическими причинами.
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"В условиях беспрецедентных экономических санкций в отношении Крыма наши зарубежные торговые партнеры отказываются от приема кораблей, заходивших в крымские порты, боятся вторичных санкций и несут колоссальные экономические убытки. Прежде всего, это Турция и Египет, которые при принятии соответствующего решения на правительственном уровне о приеме крымских грузов и судов, приходящих из портов Крыма, могли бы создать на своей территории хабы по перевалке российских грузов, в том числе из новых регионов, на страны Африки и Ближнего Востока", - считает Мурадов.
Постпред рассказал, что порты Севастополя, Феодосии и Керчи обладают всей необходимой инфраструктурой и глубинами для приёма транспортных и пассажирских судов, хотя и нуждаются в модернизации и оснащении современным оборудованием.
"Но работа по фактическому разблокировали крымских портов требует поддержки на уровне правительства Российской Федерации, федеральных профильных министерств. Важное решение о приеме крымских судов в зарубежных портах может быть принято и на уровне межправительственных комиссий", - добавил Мурадов.
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ЭкономикаТурцияГеоргий МурадовЕгипетРеспублика Крым
 
 
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