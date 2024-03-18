https://ria.ru/20240318/krym-1933897302.html

Мурадов рассказал о проблеме приема судов из Крыма в Турции и Египте

Мурадов рассказал о проблеме приема судов из Крыма в Турции и Египте - РИА Новости, 18.03.2024

Мурадов рассказал о проблеме приема судов из Крыма в Турции и Египте

Зарубежные торговые партнеры несут колоссальные убытки, отказываясь принимать суда из крымских портов, вопрос с торговыми партнерами, прежде всего с Турцией и... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T07:58

2024-03-18T07:58

2024-03-18T07:58

экономика

турция

георгий мурадов

египет

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Зарубежные торговые партнеры несут колоссальные убытки, отказываясь принимать суда из крымских портов, вопрос с торговыми партнерами, прежде всего с Турцией и Египтом, может быть решен на уровне межправительственных комиссий, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. По его словам, потенциал морских портов Крыма до сих пор не используется даже наполовину - связано это не с экономическими, а политическими причинами. "В условиях беспрецедентных экономических санкций в отношении Крыма наши зарубежные торговые партнеры отказываются от приема кораблей, заходивших в крымские порты, боятся вторичных санкций и несут колоссальные экономические убытки. Прежде всего, это Турция и Египет, которые при принятии соответствующего решения на правительственном уровне о приеме крымских грузов и судов, приходящих из портов Крыма, могли бы создать на своей территории хабы по перевалке российских грузов, в том числе из новых регионов, на страны Африки и Ближнего Востока", - считает Мурадов. Постпред рассказал, что порты Севастополя, Феодосии и Керчи обладают всей необходимой инфраструктурой и глубинами для приёма транспортных и пассажирских судов, хотя и нуждаются в модернизации и оснащении современным оборудованием. "Но работа по фактическому разблокировали крымских портов требует поддержки на уровне правительства Российской Федерации, федеральных профильных министерств. Важное решение о приеме крымских судов в зарубежных портах может быть принято и на уровне межправительственных комиссий", - добавил Мурадов.

https://ria.ru/20230710/krym-1883371201.html

https://ria.ru/20240131/sanktsii-1924692950.html

турция

египет

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, турция, георгий мурадов, египет, республика крым