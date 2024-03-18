https://ria.ru/20240318/krym-1933880708.html

Путин набирает в Крыму 93,23 процента после обработки 36,88% протоколов

Путин набирает в Крыму 93,23 процента после обработки 36,88% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набирает в Крыму 93,23 процента после обработки 36,88% протоколов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Крыму с 93,23% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ после обработки 36,88% протоколов. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:37

2024-03-18T03:37

2024-03-18T05:12

выборы президента россии — 2024

владимир путин

политика

владимир константинов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Крыму с 93,23% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ после обработки 36,88% протоколов.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 93,23% голосов, Владислав Даванков – 2,28%, Николай Харитонов – 1,80%, Леонид Слуцкий – 1,42%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933859520.html

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владимир путин, политика, владимир константинов