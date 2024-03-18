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Путин набирает в Крыму 93,23 процента после обработки 36,88% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
03:37 18.03.2024 (обновлено: 05:12 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/krym-1933880708.html
Путин набирает в Крыму 93,23 процента после обработки 36,88% протоколов
Путин набирает в Крыму 93,23 процента после обработки 36,88% протоколов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набирает в Крыму 93,23 процента после обработки 36,88% протоколов
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Крыму с 93,23% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ после обработки 36,88% протоколов. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:37
2024-03-18T05:12
выборы президента россии — 2024
владимир путин
политика
владимир константинов
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Крыму с 93,23% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ после обработки 36,88% протоколов.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 93,23% голосов, Владислав Даванков – 2,28%, Николай Харитонов – 1,80%, Леонид Слуцкий – 1,42%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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владимир путин, политика, владимир константинов
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Политика, Владимир Константинов
Путин набирает в Крыму 93,23 процента после обработки 36,88% протоколов

Путин набирает в Крыму 93,23 процента голосов после обработки 36,88% протоколов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Крыму с 93,23% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ после обработки 36,88% протоколов.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 93,23% голосов, Владислав Даванков – 2,28%, Николай Харитонов – 1,80%, Леонид Слуцкий – 1,42%.
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин удивился результатам выборов в новых регионах и Крыму
00:59
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинПолитикаВладимир Константинов
 
 
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