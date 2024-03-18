https://ria.ru/20240318/krym-1933878728.html

Наблюдатель из Ганы назвал воссоединение Крыма с Россией примером для мира

Наблюдатель из Ганы назвал воссоединение Крыма с Россией примером для мира - РИА Новости, 18.03.2024

Наблюдатель из Ганы назвал воссоединение Крыма с Россией примером для мира

Международный наблюдатель из Ганы на выборах президента РФ, генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг назвал воссоединение Крыма с... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:19

2024-03-18T03:19

2024-03-18T03:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Международный наблюдатель из Ганы на выборах президента РФ, генеральный секретарь Панафриканского союза молодежи Ахмед Бенинг назвал воссоединение Крыма с Россией примером реализации права народов на самоопределение. Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад, 16 марта 2014 года, прошел референдум, на котором большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав РФ. "Право народов на самоопределение - это один из основных принципов международного права. Никто не может навязывать народам, в составе каких стран находиться и как действовать. Поздравляю крымчан с их выбором. Это пример того, когда право народа на самоопределение было реализовано", - сказал Бенинг РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933859520.html

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политика, россия, украина, гана, владимир путин, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, оон, совет федерации рф