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В Крыму заявили о безоговорочной поддержке Путина - РИА Новости, 18.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
00:22 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/krym-1933849060.html
В Крыму заявили о безоговорочной поддержке Путина
В Крыму заявили о безоговорочной поддержке Путина - РИА Новости, 18.03.2024
В Крыму заявили о безоговорочной поддержке Путина
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент РФ Владимир Путин десять лет назад отвел от крымчан смертельную угрозу, которая исходила... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:22
2024-03-18T00:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент РФ Владимир Путин десять лет назад отвел от крымчан смертельную угрозу, которая исходила от украинских властей. Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад, 16 марта 2014 года, прошел референдум, на котором большинство населения полуострова высказалось за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав России. "Крымчане всегда будут с Путиным, поскольку он был с ними в 2014 году и отвел от полуострова нависшую тогда смертельную угрозу. В этот сложный момент он протянул нам руку помощи, спас нас от неминуемой катастрофы, помог обеспечить историческое возвращение Крыма в Россию и обеспечил невероятное развитие полуострова", - сказал Константинов РИА Новости. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, россия, украина
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Украина
В Крыму заявили о безоговорочной поддержке Путина

Глава крымского парламента: Путин в 2014 году отвел от Крыма смертельную угрозу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент РФ Владимир Путин десять лет назад отвел от крымчан смертельную угрозу, которая исходила от украинских властей.
Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад, 16 марта 2014 года, прошел референдум, на котором большинство населения полуострова высказалось за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав России.
"Крымчане всегда будут с Путиным, поскольку он был с ними в 2014 году и отвел от полуострова нависшую тогда смертельную угрозу. В этот сложный момент он протянул нам руку помощи, спас нас от неминуемой катастрофы, помог обеспечить историческое возвращение Крыма в Россию и обеспечил невероятное развитие полуострова", - сказал Константинов РИА Новости.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияУкраина
 
 
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