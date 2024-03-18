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Планы Запада по дестабилизации России потерпели крах, заявили в посольстве
Планы Запада по дестабилизации России потерпели крах, заявили в посольстве - РИА Новости, 18.03.2024
Планы Запада по дестабилизации России потерпели крах, заявили в посольстве
Планы коллективного Запада по "изменению поведения" России путем ее дестабилизации потерпели крах, итоги прошедших президентских выборов продемонстрировали... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T22:07
2024-03-18T22:07
2024-03-18T22:07
выборы президента россии — 2024
в мире
россия
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Планы коллективного Запада по "изменению поведения" России путем ее дестабилизации потерпели крах, итоги прошедших президентских выборов продемонстрировали поддержку обществом внешнеполитического курса Москвы, говорится в комментарии посольства в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Планы коллективного Запада по "изменению поведения" нашей страны путем ее дестабилизации потерпели крах. Итоги голосования убедительно продемонстрировали зрелость и сплоченность российского общества, всестороннюю поддержку им внешнеполитического курса руководства нашей страны. Видимо, осознание этого и вызывает столь нервную реакцию британского истеблишмента", - заявили в дипмиссии. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,2%.
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в мире, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков
Планы Запада по дестабилизации России потерпели крах, заявили в посольстве
Посольство в Лондоне: планы Запада по дестабилизации России потерпели крах