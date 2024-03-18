https://ria.ru/20240318/krakh-1934119676.html

Планы Запада по дестабилизации России потерпели крах, заявили в посольстве

Планы Запада по дестабилизации России потерпели крах, заявили в посольстве - РИА Новости, 18.03.2024

Планы Запада по дестабилизации России потерпели крах, заявили в посольстве

Планы коллективного Запада по "изменению поведения" России путем ее дестабилизации потерпели крах, итоги прошедших президентских выборов продемонстрировали... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T22:07

2024-03-18T22:07

2024-03-18T22:07

выборы президента россии — 2024

в мире

россия

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Планы коллективного Запада по "изменению поведения" России путем ее дестабилизации потерпели крах, итоги прошедших президентских выборов продемонстрировали поддержку обществом внешнеполитического курса Москвы, говорится в комментарии посольства в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Планы коллективного Запада по "изменению поведения" нашей страны путем ее дестабилизации потерпели крах. Итоги голосования убедительно продемонстрировали зрелость и сплоченность российского общества, всестороннюю поддержку им внешнеполитического курса руководства нашей страны. Видимо, осознание этого и вызывает столь нервную реакцию британского истеблишмента", - заявили в дипмиссии. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Владислав Даванков – 3,85%, Леонид Слуцкий – 3,2%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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в мире, россия, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков