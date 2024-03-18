Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол Байконура
Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол перед полетом к МКС
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУстановка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" на стартовый комплекс космодрома Байконур. 18 марта 2024
Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" на стартовый комплекс космодрома Байконур. 18 марта 2024
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 18 мар - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25", на котором к МКС полетят россиянин, белоруска и американка, установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.
После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты "Роскосмоса" продолжили ее подготовку к пуску.
В основной экипаж корабля "Союз МС-25" входят российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. В дублирующем экипаже - россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит.
Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом.
Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции (МКС) 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты.
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области РСФСР.