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Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол Байконура - РИА Новости, 18.03.2024
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Наука
 
08:51 18.03.2024 (обновлено: 12:21 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/kosmos-1933902296.html
Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол Байконура
Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол Байконура - РИА Новости, 18.03.2024
Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25", на котором к МКС полетят россиянин, белоруска и американка, установлена на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:51
2024-03-18T12:21
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 18 мар - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25", на котором к МКС полетят россиянин, белоруска и американка, установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты "Роскосмоса" продолжили ее подготовку к пуску. В основной экипаж корабля "Союз МС-25" входят российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. В дублирующем экипаже - россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит. Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом. Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции (МКС) 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты. Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области РСФСР.
https://ria.ru/20240312/crewdragon-1932490764.html
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белоруссия, космос - риа наука, земля, гагаринский район, олег новицкий, юрий гагарин (космонавт), иван вагнер, роскосмос
Наука, Белоруссия, Космос - РИА Наука, Земля, Гагаринский район, Олег Новицкий, Юрий Гагарин (космонавт), Иван Вагнер, Роскосмос
Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол Байконура

Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол перед полетом к МКС

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкУстановка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" на стартовый комплекс космодрома Байконур. 18 марта 2024
Установка ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 на стартовый комплекс космодрома Байконур. 18 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Установка ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" на стартовый комплекс космодрома Байконур. 18 марта 2024
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 18 мар - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25", на котором к МКС полетят россиянин, белоруска и американка, установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости.
После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты "Роскосмоса" продолжили ее подготовку к пуску.
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В основной экипаж корабля "Союз МС-25" входят российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. В дублирующем экипаже - россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит.
Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом.
Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции (МКС) 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты.
Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области РСФСР.
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НаукаБелоруссияКосмос - РИА НаукаЗемляГагаринский районОлег НовицкийЮрий Гагарин (космонавт)Иван ВагнерРоскосмос
 
 
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