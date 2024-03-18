https://ria.ru/20240318/kosmos-1933902296.html

Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол Байконура

Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол Байконура - РИА Новости, 18.03.2024

Ракету с кораблем "Союз МС-25" поставили на стартовый стол Байконура

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25", на котором к МКС полетят россиянин, белоруска и американка, установлена на... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:51

2024-03-18T08:51

2024-03-18T12:21

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космос - риа наука

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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 18 мар - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-25", на котором к МКС полетят россиянин, белоруска и американка, установлена на стартовый стол №31 космодрома Байконур, передает корреспондент РИА Новости. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты "Роскосмоса" продолжили ее подготовку к пуску. В основной экипаж корабля "Союз МС-25" входят российский космонавт Олег Новицкий, участница космического полёта из Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. В дублирующем экипаже - россиянин Иван Вагнер, белоруска Анастасия Ленкова и американский астронавт Дональд Петтит. Василевская должна стать первой в истории независимой Белоруссии женщиной-космонавтом. Старт ракеты намечен на 21 марта. Новицкий и Василевская проведут на Международной космической станции (МКС) 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". Запуск корабля будет посвящён 90-летию со дня рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина, соответствующий плакат наклеили на головной обтекатель ракеты. Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского (ныне Гагаринского) района Смоленской области РСФСР.

https://ria.ru/20240312/crewdragon-1932490764.html

https://ria.ru/20240314/sputniki-1932843290.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, космос - риа наука, земля, гагаринский район, олег новицкий, юрий гагарин (космонавт), иван вагнер, роскосмос