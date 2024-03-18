https://ria.ru/20240318/korol-1934035698.html
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля - РИА Новости, 18.03.2024
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля
Слухи о кончине короля Великобритании Карла III неверны, он продолжает вести официальные и частные дела, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:32
2024-03-18T15:32
2024-03-18T16:17
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Слухи о кончине короля Великобритании Карла III неверны, он продолжает вести официальные и частные дела, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Букингемского дворца Ребекка Гэвин.Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о кончине короля Карла III, циркулировало также соответствующее заявление, якобы выпущенное Букингемским дворцом."Мы рады подтвердить, что король продолжает вести официальные и частные дела", - заявила Гэвин.Церемония коронации ныне 75-летнего Карла III состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В начале февраля стало известно о том, что у него диагностирован рак. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.В конце февраля издание Daily Express сообщило, что в Великобритании был разработан секретный план действий на случай кончины короля под названием "Менайский мост". Сообщалось, что план предусматривает срочное информирование ключевых должностных лиц в правительстве и подготовку обращения следующего монарха к нации.
https://ria.ru/20240211/korol-1926640535.html
https://ria.ru/20230507/tsveta-1870253757.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, карл iii
В мире, Великобритания, Карл III
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля
В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля Карла III
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Слухи о кончине короля Великобритании Карла III неверны, он продолжает вести официальные и частные дела, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Букингемского дворца Ребекка Гэвин.
Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о кончине короля Карла III
, циркулировало также соответствующее заявление, якобы выпущенное Букингемским дворцом.
"Мы рады подтвердить, что король продолжает вести официальные и частные дела", - заявила Гэвин.
Король Карл III сделал первое заявление после обнаружения рака
Церемония коронации ныне 75-летнего Карла III состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В начале февраля стало известно о том, что у него диагностирован рак. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.
В конце февраля издание Daily Express сообщило, что в Великобритании был разработан секретный план действий на случай кончины короля под названием "Менайский мост". Сообщалось, что план предусматривает срочное информирование ключевых должностных лиц в правительстве и подготовку обращения следующего монарха к нации.
На коронации Карла III заметили странную деталь