https://ria.ru/20240318/korol-1934035698.html

В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля

В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля - РИА Новости, 18.03.2024

В Букингемском дворце опровергли слухи о смерти короля

Слухи о кончине короля Великобритании Карла III неверны, он продолжает вести официальные и частные дела, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:32

2024-03-18T15:32

2024-03-18T16:17

в мире

великобритания

карл iii

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Слухи о кончине короля Великобритании Карла III неверны, он продолжает вести официальные и частные дела, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Букингемского дворца Ребекка Гэвин.Ранее в некоторых СМИ появились сообщения о кончине короля Карла III, циркулировало также соответствующее заявление, якобы выпущенное Букингемским дворцом."Мы рады подтвердить, что король продолжает вести официальные и частные дела", - заявила Гэвин.Церемония коронации ныне 75-летнего Карла III состоялась 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В начале февраля стало известно о том, что у него диагностирован рак. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия.В конце февраля издание Daily Express сообщило, что в Великобритании был разработан секретный план действий на случай кончины короля под названием "Менайский мост". Сообщалось, что план предусматривает срочное информирование ключевых должностных лиц в правительстве и подготовку обращения следующего монарха к нации.

https://ria.ru/20240211/korol-1926640535.html

https://ria.ru/20230507/tsveta-1870253757.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, карл iii