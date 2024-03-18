https://ria.ru/20240318/kontsert-1934124280.html

В концерте на Красной площади приняли участие более 80 тысяч человек

В концерте на Красной площади приняли участие более 80 тысяч человек - РИА Новости, 18.03.2024

В концерте на Красной площади приняли участие более 80 тысяч человек

Более 80 тысяч москвичей и гостей столицы поучаствовали в концерте на Красной площади, приуроченном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T23:13

2024-03-18T23:13

2024-03-18T23:13

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севастополь

украина

ирина волк

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 80 тысяч москвичей и гостей столицы поучаствовали в концерте на Красной площади, приуроченном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. "В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт "10 лет в родной гавани", посвященный 10-й годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией... В мероприятии принимают участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы", - написала Волк. Также она подчеркнула, что правопорядок и безопасность обеспечили сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов. В Telegram-канале Росгвардии уточнили, что в охране правопорядка на мероприятии было задействовано более 1,5 тысячи сотрудников, нарушений общественного порядка не допущено. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240318/vybory-1933880325.html

https://ria.ru/20240318/putin-1934094625.html

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севастополь

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общество, россия, севастополь, украина, ирина волк, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), оон