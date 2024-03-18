В концерте на Красной площади приняли участие более 80 тысяч человек
В митинге-концерте на Красной площади приняли участие более 80 000 человек
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкЗрители и участники митинг-концерта на Красной площади в Москве, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Россией
Зрители и участники митинг-концерта на Красной площади в Москве, посвященного десятилетию воссоединения Крыма с Россией
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Более 80 тысяч москвичей и гостей столицы поучаствовали в концерте на Красной площади, приуроченном 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
"В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт "10 лет в родной гавани", посвященный 10-й годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией... В мероприятии принимают участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы", - написала Волк.
Также она подчеркнула, что правопорядок и безопасность обеспечили сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов.
В Telegram-канале Росгвардии уточнили, что в охране правопорядка на мероприятии было задействовано более 1,5 тысячи сотрудников, нарушений общественного порядка не допущено.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".