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США заявили о желании обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем - РИА Новости, 18.03.2024
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18:09 18.03.2024 (обновлено: 21:19 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/kontrol-1934078339.html
США заявили о желании обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем
США заявили о желании обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем - РИА Новости, 18.03.2024
США заявили о желании обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон предлагает Москве и Пекину начать переговоры по контролю над вооружениями, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:09
2024-03-18T21:19
сша
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россия
китай
в мире
линда томас-гринфилд
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Вашингтон предлагает Москве и Пекину начать переговоры по контролю над вооружениями, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза."США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас — без предварительных условий. Все, что вам следует сделать, — сказать да и сесть за стол переговоров в духе доброй воли", — отметила дипломат.В МИД России позднее прокомментировали инициативу Соединенных Штатов. Там отметили, что ее авторы "явно не потрудились ознакомиться" с текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля. Тогда он, в частности, заявил, что в Москве видят, что страны Запада, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести с ней переговоры по стратегической стабильности. Президент подчеркнул, что это невозможно.В министерстве также отметили, что позиция Москвы неизменна, и вопросы безопасности и стабильности она готова обсуждать только в едином комплексе и с акцентом на аспекты, которые прямо затрагивают ее интересы. Тем не менее, пока что России предлагают вести диалог на условиях США и только по тем проблемам, которые волнуют Вашингтон, заключили в ведомстве.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сейчас диалог о стратегической стабильности может быть только честным, а не таким, к какому привыкли США. Он добавил, что нельзя восстановить доверие в условиях, когда Россию открыто объявили враждебным государством и угрозой, которую необходимо уничтожить.В минувшем году в послании Федеральному собранию Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, нужно понять, как учитывать стратегические арсеналы Франции и Великобритании в совокупном ударном потенциале НАТО.Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ. Также США заявили о прекращении предоставления телеметрической информации о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20240126/stratstabilnost-1923771792.html
https://ria.ru/20240224/ssha-1929229810.html
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сша, оон, россия, китай, в мире, линда томас-гринфилд
США, ООН, Россия, Китай, В мире, Линда Томас-Гринфилд
США заявили о желании обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем

США намерены обсудить контроль над вооружениями с Россией и Китаем

© AP Photo / EDUARDO MUNOZЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / EDUARDO MUNOZ
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 18 мар — РИА Новости. Вашингтон предлагает Москве и Пекину начать переговоры по контролю над вооружениями, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза.
"США желают вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем прямо сейчас — без предварительных условий. Все, что вам следует сделать, — сказать да и сесть за стол переговоров в духе доброй воли", — отметила дипломат.
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В МИД России позднее прокомментировали инициативу Соединенных Штатов. Там отметили, что ее авторы "явно не потрудились ознакомиться" с текстом послания Владимира Путина Федеральному собранию от 29 февраля. Тогда он, в частности, заявил, что в Москве видят, что страны Запада, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой — якобы хотят вести с ней переговоры по стратегической стабильности. Президент подчеркнул, что это невозможно.
В министерстве также отметили, что позиция Москвы неизменна, и вопросы безопасности и стабильности она готова обсуждать только в едином комплексе и с акцентом на аспекты, которые прямо затрагивают ее интересы. Тем не менее, пока что России предлагают вести диалог на условиях США и только по тем проблемам, которые волнуют Вашингтон, заключили в ведомстве.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, сейчас диалог о стратегической стабильности может быть только честным, а не таким, к какому привыкли США. Он добавил, что нельзя восстановить доверие в условиях, когда Россию открыто объявили враждебным государством и угрозой, которую необходимо уничтожить.
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В минувшем году в послании Федеральному собранию Путин объявил, что Москва приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, нужно понять, как учитывать стратегические арсеналы Франции и Великобритании в совокупном ударном потенциале НАТО.
Вашингтон прекратил передавать Москве информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ. Также США заявили о прекращении предоставления телеметрической информации о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
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