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Полиция опровергла сообщение об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска - РИА Новости, 18.03.2024
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12:10 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/konfety-1933962622.html
Полиция опровергла сообщение об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска
Полиция опровергла сообщение об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска - РИА Новости, 18.03.2024
Полиция опровергла сообщение об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска
Информация о том, что в одном из торговых центров Волгодонска Ростовской области людям якобы раздают отравленные конфеты, не подтвердилась, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:10
2024-03-18T12:10
происшествия
волгодонск
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Информация о том, что в одном из торговых центров Волгодонска Ростовской области людям якобы раздают отравленные конфеты, не подтвердилась, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. По его словам, в полицию города Волгодонска поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров якобы граждане раздают отравленные конфеты людям. "В результате выезда на место сотрудников полиции информация не нашла своего подтверждения", - сказал представитель ведомства.
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происшествия, волгодонск, ростовская область, россия
Происшествия, Волгодонск, Ростовская область, Россия
Полиция опровергла сообщение об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска

МВД: информация об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска не подтвердилась

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Информация о том, что в одном из торговых центров Волгодонска Ростовской области людям якобы раздают отравленные конфеты, не подтвердилась, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону.
По его словам, в полицию города Волгодонска поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров якобы граждане раздают отравленные конфеты людям.
«
"В результате выезда на место сотрудников полиции информация не нашла своего подтверждения", - сказал представитель ведомства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Члены РДК* хотели отправить отравленные продукты добровольцам "Эспаньолы"
14 марта, 10:21
 
ПроисшествияВолгодонскРостовская областьРоссия
 
 
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