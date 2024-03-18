https://ria.ru/20240318/konfety-1933962622.html

Полиция опровергла сообщение об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска

Полиция опровергла сообщение об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска - РИА Новости, 18.03.2024

Полиция опровергла сообщение об отравленных конфетах в ТЦ Волгодонска

Информация о том, что в одном из торговых центров Волгодонска Ростовской области людям якобы раздают отравленные конфеты, не подтвердилась, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:10

2024-03-18T12:10

2024-03-18T12:10

происшествия

волгодонск

ростовская область

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Информация о том, что в одном из торговых центров Волгодонска Ростовской области людям якобы раздают отравленные конфеты, не подтвердилась, сообщил журналистам представитель ГУМВД России по региону. По его словам, в полицию города Волгодонска поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров якобы граждане раздают отравленные конфеты людям. "В результате выезда на место сотрудников полиции информация не нашла своего подтверждения", - сказал представитель ведомства.

https://ria.ru/20240314/produkty-1932875840.html

волгодонск

ростовская область

россия

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2024

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происшествия, волгодонск, ростовская область, россия