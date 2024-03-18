В Гомеле мужчина пытался завести коня в многоквартирный дом
В Гомеле мужчина пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома
© Кадр видео из соцсетейКонь у жилого дома в Гомеле
© Кадр видео из соцсетей
Конь у жилого дома в Гомеле
МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Мужчина в Гомеле пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома, чтобы сделать сюрприз своему двухлетнему сыну, сообщает Telegram-канал УВД Гомельского облисполкома "Сожский форпост".
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"Милиция уже посетила семью товарища, который так старательно пытался запихнуть животное в подъезд - подпитый 50-летний папаша хотел сделать сюрприз для своего двухлетнего сына на его день рождения. Выяснилось, что правдами-неправдами скакуна все же смогли поднять на второй этаж, но в квартиру он так и не попал", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина уже получил "нагоняй от жены" и был вынужден увести коня.
Ранее похожий случай произошел в России. Там 33-летний житель города Осинники в Кузбассе затащил лошадь в многоквартирный дом и даже пытался усесться верхом, но не достиг в этом успеха. Вместе с тем он смог завести животное в съемную квартиру на пятом этаже, чтобы "показать семье". По его словам, супруга отнеслась к такому визиту с юмором, оценив события как сюрприз к 8 Марта. Местная полиция, как позднее и их белорусские коллеги, порыва не оценила, а суд дал затейнику сутки ареста за мелкое хулиганство. Объяснения своему поступку арестованный не нашел, но раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.