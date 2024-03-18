https://ria.ru/20240318/kon-1934032491.html

В Гомеле мужчина пытался завести коня в многоквартирный дом

В Гомеле мужчина пытался завести коня в многоквартирный дом - РИА Новости, 18.03.2024

В Гомеле мужчина пытался завести коня в многоквартирный дом

Мужчина в Гомеле пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома, чтобы сделать сюрприз своему двухлетнему сыну, сообщает Telegram-канал УВД... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:23

2024-03-18T15:23

2024-03-18T15:23

происшествия

гомель

россия

осинники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934031546_0:794:958:1333_1920x0_80_0_0_a8f5998319010807ac923c1d1929ba24.jpg

МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Мужчина в Гомеле пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома, чтобы сделать сюрприз своему двухлетнему сыну, сообщает Telegram-канал УВД Гомельского облисполкома "Сожский форпост". "Милиция уже посетила семью товарища, который так старательно пытался запихнуть животное в подъезд - подпитый 50-летний папаша хотел сделать сюрприз для своего двухлетнего сына на его день рождения. Выяснилось, что правдами-неправдами скакуна все же смогли поднять на второй этаж, но в квартиру он так и не попал", – говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина уже получил "нагоняй от жены" и был вынужден увести коня. Ранее похожий случай произошел в России. Там 33-летний житель города Осинники в Кузбассе затащил лошадь в многоквартирный дом и даже пытался усесться верхом, но не достиг в этом успеха. Вместе с тем он смог завести животное в съемную квартиру на пятом этаже, чтобы "показать семье". По его словам, супруга отнеслась к такому визиту с юмором, оценив события как сюрприз к 8 Марта. Местная полиция, как позднее и их белорусские коллеги, порыва не оценила, а суд дал затейнику сутки ареста за мелкое хулиганство. Объяснения своему поступку арестованный не нашел, но раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.

https://ria.ru/20240305/kon-1931177903.html

гомель

россия

осинники

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, гомель, россия, осинники