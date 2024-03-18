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В Гомеле мужчина пытался завести коня в многоквартирный дом - РИА Новости, 18.03.2024
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15:23 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kon-1934032491.html
В Гомеле мужчина пытался завести коня в многоквартирный дом
В Гомеле мужчина пытался завести коня в многоквартирный дом - РИА Новости, 18.03.2024
В Гомеле мужчина пытался завести коня в многоквартирный дом
Мужчина в Гомеле пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома, чтобы сделать сюрприз своему двухлетнему сыну, сообщает Telegram-канал УВД... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:23
2024-03-18T15:23
происшествия
гомель
россия
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МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Мужчина в Гомеле пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома, чтобы сделать сюрприз своему двухлетнему сыну, сообщает Telegram-канал УВД Гомельского облисполкома "Сожский форпост". "Милиция уже посетила семью товарища, который так старательно пытался запихнуть животное в подъезд - подпитый 50-летний папаша хотел сделать сюрприз для своего двухлетнего сына на его день рождения. Выяснилось, что правдами-неправдами скакуна все же смогли поднять на второй этаж, но в квартиру он так и не попал", – говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина уже получил "нагоняй от жены" и был вынужден увести коня. Ранее похожий случай произошел в России. Там 33-летний житель города Осинники в Кузбассе затащил лошадь в многоквартирный дом и даже пытался усесться верхом, но не достиг в этом успеха. Вместе с тем он смог завести животное в съемную квартиру на пятом этаже, чтобы "показать семье". По его словам, супруга отнеслась к такому визиту с юмором, оценив события как сюрприз к 8 Марта. Местная полиция, как позднее и их белорусские коллеги, порыва не оценила, а суд дал затейнику сутки ареста за мелкое хулиганство. Объяснения своему поступку арестованный не нашел, но раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.
https://ria.ru/20240305/kon-1931177903.html
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происшествия, гомель, россия, осинники
Происшествия, Гомель, Россия, Осинники
В Гомеле мужчина пытался завести коня в многоквартирный дом

В Гомеле мужчина пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома

© Кадр видео из соцсетейКонь у жилого дома в Гомеле
Конь у жилого дома в Гомеле
© Кадр видео из соцсетей
Конь у жилого дома в Гомеле
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 мар – РИА Новости. Мужчина в Гомеле пытался завести коня на второй этаж многоквартирного дома, чтобы сделать сюрприз своему двухлетнему сыну, сообщает Telegram-канал УВД Гомельского облисполкома "Сожский форпост".
«
"Милиция уже посетила семью товарища, который так старательно пытался запихнуть животное в подъезд - подпитый 50-летний папаша хотел сделать сюрприз для своего двухлетнего сына на его день рождения. Выяснилось, что правдами-неправдами скакуна все же смогли поднять на второй этаж, но в квартиру он так и не попал", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина уже получил "нагоняй от жены" и был вынужден увести коня.
Ранее похожий случай произошел в России. Там 33-летний житель города Осинники в Кузбассе затащил лошадь в многоквартирный дом и даже пытался усесться верхом, но не достиг в этом успеха. Вместе с тем он смог завести животное в съемную квартиру на пятом этаже, чтобы "показать семье". По его словам, супруга отнеслась к такому визиту с юмором, оценив события как сюрприз к 8 Марта. Местная полиция, как позднее и их белорусские коллеги, порыва не оценила, а суд дал затейнику сутки ареста за мелкое хулиганство. Объяснения своему поступку арестованный не нашел, но раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.
В Кузбассе мужчина завел в подъезд коня. Кадры с камеры видеонаблюдения
В Кузбассе мужчина пытался въехать в квартиру на коне
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ПроисшествияГомельРоссияОсинники
 
 
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