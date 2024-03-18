Рейтинг@Mail.ru
Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kompleks-1933923066.html
Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве
Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве - РИА Новости, 18.03.2024
Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве
Образовательный комплекс на 1,6 тысячи мест планируется построить рядом со станцией Санино МЦД-4 в Новой Москве, рассказал заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:37
2024-03-18T10:37
андрей бочкарев
новая москва
москва
жилье
стройкомплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933925890_0:299:2864:1910_1920x0_80_0_0_9d8935c73d9a4b4b3214af0e3456f978.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Образовательный комплекс на 1,6 тысячи мест планируется построить рядом со станцией Санино МЦД-4 в Новой Москве, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "На земельном участке площадью 3,1 гектара в Марушкинском поселении предлагается построить образовательный комплекс общей площадью 36,7 тысячи квадратных метров", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что возведение детского сада на 350 мест и школы почти на 1,3 тысячи мест вблизи деревни Большое Свинорье предусмотрено за счет инвестора в рамках комплексной жилой застройки. После завершения строительства объекты планируется передать городу.
https://radiosputnik.ru/20240306/stroitelstvo-1931508484.html
новая москва
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933925890_228:71:2864:2048_1920x0_80_0_0_ca2619e0c295c81777c45394ab366c3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей бочкарев, новая москва, москва, жилье, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Новая Москва, Москва, Жилье, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОтделочные работы фасада здания школы в Новой Москве
Отделочные работы фасада здания школы в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Образовательный комплекс на 1,6 тысячи мест планируется построить рядом со станцией Санино МЦД-4 в Новой Москве, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"На земельном участке площадью 3,1 гектара в Марушкинском поселении предлагается построить образовательный комплекс общей площадью 36,7 тысячи квадратных метров", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса.
В сообщении уточняется, что возведение детского сада на 350 мест и школы почти на 1,3 тысячи мест вблизи деревни Большое Свинорье предусмотрено за счет инвестора в рамках комплексной жилой застройки. После завершения строительства объекты планируется передать городу.
Лужнецкая набережная и мост Лужники в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Вице-мэр Москвы Бочкарев рассказал о строительстве "умного квартала"
6 марта, 22:27
 
Андрей БочкаревНовая МоскваМоскваЖильеСтройкомплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала