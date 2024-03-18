https://ria.ru/20240318/kompleks-1933923066.html
Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве
Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве - РИА Новости, 18.03.2024
Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве
Образовательный комплекс на 1,6 тысячи мест планируется построить рядом со станцией Санино МЦД-4 в Новой Москве, рассказал заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:37
2024-03-18T10:37
2024-03-18T10:37
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жилье
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Образовательный комплекс на 1,6 тысячи мест планируется построить рядом со станцией Санино МЦД-4 в Новой Москве, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "На земельном участке площадью 3,1 гектара в Марушкинском поселении предлагается построить образовательный комплекс общей площадью 36,7 тысячи квадратных метров", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что возведение детского сада на 350 мест и школы почти на 1,3 тысячи мест вблизи деревни Большое Свинорье предусмотрено за счет инвестора в рамках комплексной жилой застройки. После завершения строительства объекты планируется передать городу.
https://radiosputnik.ru/20240306/stroitelstvo-1931508484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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