https://ria.ru/20240318/kompleks-1933923066.html

Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве

Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве - РИА Новости, 18.03.2024

Бочкарев: образовательный комплекс построят в Новой Москве

Образовательный комплекс на 1,6 тысячи мест планируется построить рядом со станцией Санино МЦД-4 в Новой Москве, рассказал заммэра Москвы по строительству... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:37

2024-03-18T10:37

2024-03-18T10:37

андрей бочкарев

новая москва

москва

жилье

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Образовательный комплекс на 1,6 тысячи мест планируется построить рядом со станцией Санино МЦД-4 в Новой Москве, рассказал заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "На земельном участке площадью 3,1 гектара в Марушкинском поселении предлагается построить образовательный комплекс общей площадью 36,7 тысячи квадратных метров", – цитирует Бочкарева пресс-служба столичного стройкомплекса. В сообщении уточняется, что возведение детского сада на 350 мест и школы почти на 1,3 тысячи мест вблизи деревни Большое Свинорье предусмотрено за счет инвестора в рамках комплексной жилой застройки. После завершения строительства объекты планируется передать городу.

https://radiosputnik.ru/20240306/stroitelstvo-1931508484.html

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, новая москва, москва, жилье, стройкомплекс москвы