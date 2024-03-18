https://ria.ru/20240318/kompensatsiya-1934124685.html
Мужчина взыскал с государства компенсацию за незаконное содержание в СИЗО
Мужчина взыскал с государства компенсацию за незаконное содержание в СИЗО - РИА Новости, 18.03.2024
Мужчина взыскал с государства компенсацию за незаконное содержание в СИЗО
Четыре млн рублей взыскал петербуржец Иван Горностаев за незаконное уголовное преследование, из-за которого он провел в СИЗО более 4 лет, сообщает объединенная... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:17
2024-03-18T23:17
2024-03-18T23:17
происшествия
министерство финансов рф (минфин россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Четыре млн рублей взыскал петербуржец Иван Горностаев за незаконное уголовное преследование, из-за которого он провел в СИЗО более 4 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд взыскал с Российской Федерации в лице министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Горностаева компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей", - сообщает пресс-служба. Иск Горностаева к Минфину основывался на незаконном уголовном преследовании. "Представитель истца - адвокат Антон Кузнецов указывал, что приговором Ленинградского областного суда от 14.10.2022 Горностаев был оправдан с правом на реабилитацию", - поясняет пресс-служба. По данному уголовному делу Горностаев провел под стражей 4 года 8 месяцев 15 дней. "В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного", - указано в иске.
https://ria.ru/20240301/permyak-1930489857.html
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происшествия, министерство финансов рф (минфин россии)
Происшествия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Мужчина взыскал с государства компенсацию за незаконное содержание в СИЗО
Петербуржец взыскал с РФ четыре миллиона рублей за незаконное содержание в СИЗО