https://ria.ru/20240318/kompensatsiya-1934124685.html

Мужчина взыскал с государства компенсацию за незаконное содержание в СИЗО

Мужчина взыскал с государства компенсацию за незаконное содержание в СИЗО - РИА Новости, 18.03.2024

Мужчина взыскал с государства компенсацию за незаконное содержание в СИЗО

Четыре млн рублей взыскал петербуржец Иван Горностаев за незаконное уголовное преследование, из-за которого он провел в СИЗО более 4 лет, сообщает объединенная... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T23:17

2024-03-18T23:17

2024-03-18T23:17

происшествия

министерство финансов рф (минфин россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар - РИА Новости. Четыре млн рублей взыскал петербуржец Иван Горностаев за незаконное уголовное преследование, из-за которого он провел в СИЗО более 4 лет, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Суд взыскал с Российской Федерации в лице министерства финансов Российской Федерации за счет казны Российской Федерации в пользу Горностаева компенсацию морального вреда в размере 4 млн рублей", - сообщает пресс-служба. Иск Горностаева к Минфину основывался на незаконном уголовном преследовании. "Представитель истца - адвокат Антон Кузнецов указывал, что приговором Ленинградского областного суда от 14.10.2022 Горностаев был оправдан с правом на реабилитацию", - поясняет пресс-служба. По данному уголовному делу Горностаев провел под стражей 4 года 8 месяцев 15 дней. "В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного", - указано в иске.

https://ria.ru/20240301/permyak-1930489857.html

https://ria.ru/20240128/gigiena-1923980871.html

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происшествия, министерство финансов рф (минфин россии)