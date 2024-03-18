https://ria.ru/20240318/komi-1933862565.html

Путин лидирует в Коми с 80,45 процента голосов

Путин лидирует в Коми с 80,45 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует в Коми с 80,45 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,45% голосов по итогам обработки 94,84% протоколов, сообщила региональная избирательная... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:09

2024-03-18T01:09

2024-03-18T01:09

специальная военная операция на украине

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Республике Коми с 80,45% голосов по итогам обработки 94,84% протоколов, сообщила региональная избирательная комиссия. "Путин – 80,45%, Даванков – 6,55%, Харитонов – 5,37%, Слуцкий – 5,08%... Обработано протоколов – 94,84%", - сообщается на странице избиркома Коми в соцсети "ВКонтакте". Явка на выборах президента РФ в Коми, по предварительным данным, составила 58,33%. Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html

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политика, республика коми, владимир путин, россия