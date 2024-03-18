https://ria.ru/20240318/kollektor-1933973613.html

Участок коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка

Участок коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка - РИА Новости, 18.03.2024

Участок коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка

Участок канализационного коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка, там обновили часть самотечной сети протяженностью более 50 метров,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:00

2024-03-18T13:00

2024-03-18T13:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

москва

московский зоопарк

комплекс городского хозяйства москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932473878_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_be80b8e9ad24bf8100209293ce45c4df.jpg

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Участок канализационного коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка, там обновили часть самотечной сети протяженностью более 50 метров, сообщается на сайте мэра правительства столицы. "На территории Московского зоопарка реконструировали участок канализационного коллектора. Здесь обновили часть самотечной сети диаметром 1,4 метра и протяженностью более 50 метров", - говорится в сообщении со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы. Уточняется, что из-за особенностей площадки реконструкцию проводили в сжатые сроки. К укреплению участка сети приступили в середине февраля, а уже к началу марта работы полностью завершили. "Входной колодец для проведения работ был расположен в вольере для японских макак, а выходной - в клетке для японских аистов", - говорится в тексте. В материале пояснили, что реконструкцию необходимо было выполнить, не тревожа животных. Пока они пользуются зимними домами, специалисты обновили участок коллектора, а также оставили время сотрудникам зоопарка на восстановление благоустройства вольеров.

https://realty.ria.ru/20240314/seti-1932896068.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, московский зоопарк, комплекс городского хозяйства москвы