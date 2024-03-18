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Участок коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка
Участок коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка - РИА Новости, 18.03.2024
Участок коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка
Участок канализационного коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка, там обновили часть самотечной сети протяженностью более 50 метров,... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:00
2024-03-18T13:00
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Участок канализационного коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка, там обновили часть самотечной сети протяженностью более 50 метров, сообщается на сайте мэра правительства столицы. "На территории Московского зоопарка реконструировали участок канализационного коллектора. Здесь обновили часть самотечной сети диаметром 1,4 метра и протяженностью более 50 метров", - говорится в сообщении со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы. Уточняется, что из-за особенностей площадки реконструкцию проводили в сжатые сроки. К укреплению участка сети приступили в середине февраля, а уже к началу марта работы полностью завершили. "Входной колодец для проведения работ был расположен в вольере для японских макак, а выходной - в клетке для японских аистов", - говорится в тексте. В материале пояснили, что реконструкцию необходимо было выполнить, не тревожа животных. Пока они пользуются зимними домами, специалисты обновили участок коллектора, а также оставили время сотрудникам зоопарка на восстановление благоустройства вольеров.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, москва, московский зоопарк, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московский зоопарк, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Участок канализационного коллектора реконструировали на территории Московского зоопарка, там обновили часть самотечной сети протяженностью более 50 метров, сообщается на сайте мэра правительства столицы.
"На территории Московского зоопарка реконструировали участок канализационного коллектора. Здесь обновили часть самотечной сети диаметром 1,4 метра и протяженностью более 50 метров", - говорится в сообщении со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы
.
Уточняется, что из-за особенностей площадки реконструкцию проводили в сжатые сроки. К укреплению участка сети приступили в середине февраля, а уже к началу марта работы полностью завершили.
"Входной колодец для проведения работ был расположен в вольере для японских макак, а выходной - в клетке для японских аистов", - говорится в тексте.
В материале пояснили, что реконструкцию необходимо было выполнить, не тревожа животных. Пока они пользуются зимними домами, специалисты обновили участок коллектора, а также оставили время сотрудникам зоопарка на восстановление благоустройства вольеров.
В Москве за год реконструировали и построили 2,1 тыс км инженерных сетей