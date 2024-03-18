https://ria.ru/20240318/kndr-1933899022.html

Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах

Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России, послание будет передано в МИД РФ... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:15

2024-03-18T08:15

2024-03-18T08:27

выборы президента россии — 2024

россия

ким чен ын

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син хон чхоль (посол кндр в москве)

владимир путин

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СЕУЛ, 18 мар – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России, послание будет передано в МИД РФ через посольство КНДР в России, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын "послал поздравительное послание" Путину."Поздравительное послание передаст посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль в министерство иностранных дел России", - приводит Рёнхап цитату ЦТАК.

https://ria.ru/20240318/pozdravlenie-1933896648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ким чен ын, в мире, син хон чхоль (посол кндр в москве), владимир путин