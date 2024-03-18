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Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:15 18.03.2024 (обновлено: 08:27 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/kndr-1933899022.html
Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах
Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России, послание будет передано в МИД РФ... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:15
2024-03-18T08:27
выборы президента россии — 2024
россия
ким чен ын
в мире
син хон чхоль (посол кндр в москве)
владимир путин
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СЕУЛ, 18 мар – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России, послание будет передано в МИД РФ через посольство КНДР в России, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын "послал поздравительное послание" Путину."Поздравительное послание передаст посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль в министерство иностранных дел России", - приводит Рёнхап цитату ЦТАК.
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россия, ким чен ын, в мире, син хон чхоль (посол кндр в москве), владимир путин
Выборы президента России — 2024, Россия, Ким Чен Ын, В мире, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), Владимир Путин
Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах

Ким Чен Ын направил Путину поздравления через посольство КНДР в России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 мар – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России, послание будет передано в МИД РФ через посольство КНДР в России, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.
Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын "послал поздравительное послание" Путину.
"Поздравительное послание передаст посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль в министерство иностранных дел России", - приводит Рёнхап цитату ЦТАК.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Рахмон поздравил Путина с безоговорочной победой на выборах
07:46
 
Выборы президента России — 2024РоссияКим Чен ЫнВ миреСин Хон Чхоль (посол КНДР в Москве)Владимир Путин
 
 
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