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Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах
Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России, послание будет передано в МИД РФ... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:15
2024-03-18T08:15
2024-03-18T08:27
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СЕУЛ, 18 мар – РИА Новости. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравления в связи с переизбранием на выборах президента России, послание будет передано в МИД РФ через посольство КНДР в России, сообщает южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские государственные СМИ.Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), Ким Чен Ын "послал поздравительное послание" Путину."Поздравительное послание передаст посол Северной Кореи в России Син Хон Чхоль в министерство иностранных дел России", - приводит Рёнхап цитату ЦТАК.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Выборы президента России — 2024, Россия, Ким Чен Ын, В мире, Син Хон Чхоль (посол КНДР в Москве), Владимир Путин
Ким Чен Ын направил Путину поздравления с победой на выборах
Ким Чен Ын направил Путину поздравления через посольство КНДР в России