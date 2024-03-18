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СМИ: две ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 18.03.2024
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03:27 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/kndr-1933879657.html
СМИ: две ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии
СМИ: две ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 18.03.2024
СМИ: две ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии
И первая, и вторая ракеты, пуск которых произвела утром в понедельник Северная Корея, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, об этом со... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:27
2024-03-18T03:27
япония
южная корея
в мире
японское море
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ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. И первая, и вторая ракеты, пуск которых произвела утром в понедельник Северная Корея, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает агентство Киодо. Согласно сообщениям службы безопасности на море, между первым и вторым пуском прошло около 40 минут, полет каждой ракеты длился около семи минут. Утром в понедельник военные Южной Кореи сообщили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря.
https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html
япония
южная корея
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япония, южная корея, в мире, японское море
Япония, Южная Корея, В мире, Японское море
СМИ: две ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

"Киодо": две ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. И первая, и вторая ракеты, пуск которых произвела утром в понедельник Северная Корея, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает агентство Киодо.
Согласно сообщениям службы безопасности на море, между первым и вторым пуском прошло около 40 минут, полет каждой ракеты длился около семи минут.
Лидер КНДР Ким Чен Ын тестирует новейший северокорейский танк - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР
14 марта, 02:55
Утром в понедельник военные Южной Кореи сообщили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря.
 
ЯпонияЮжная КореяВ миреЯпонское море
 
 
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