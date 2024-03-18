https://ria.ru/20240318/kndr-1933879657.html

СМИ: две ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

СМИ: две ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии - РИА Новости, 18.03.2024

СМИ: две ракеты КНДР упали вне исключительной экономической зоны Японии

И первая, и вторая ракеты, пуск которых произвела утром в понедельник Северная Корея, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, об этом со... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:27

2024-03-18T03:27

2024-03-18T03:27

япония

южная корея

в мире

японское море

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ТОКИО, 18 мар – РИА Новости. И первая, и вторая ракеты, пуск которых произвела утром в понедельник Северная Корея, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии, об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщает агентство Киодо. Согласно сообщениям службы безопасности на море, между первым и вторым пуском прошло около 40 минут, полет каждой ракеты длился около семи минут. Утром в понедельник военные Южной Кореи сообщили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html

япония

южная корея

японское море

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япония, южная корея, в мире, японское море